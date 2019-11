18.11.2019

Jetzt kommt der „Biotoni“

Ein Sortierbehälter für die Küche

Was darf in den Biomüll rein und was nicht? Auf keinen Fall Plastik. Damit Biomüll sauber und sortenrein getrennt wird, versucht der Landkreis mit einer breiten Kampagne Verständnis zu schaffen. Jetzt gibt es einen neuen Ansatz: Der Abfallwirtschaftsbetrieb bietet einen Vorsortierbehälter an, den „Biotoni“. Er soll das sortenreine Sammeln in der Küche erleichtern.

Den „Biotoni“ gibt es in verschiedenen Farben, er schließt geruchsdicht ab und soll spülmaschinenfest sein. Das Behältnis geht auf die Aktion Biotonne Deutschland zurück. Landrat Martin Sailer will den „Biotoni“ zum ersten Mal auf dem Wochenmarkt in Schwabmünchen (Freitag, 22. November, 16 Uhr) vorstellen. (mcz)

Themen folgen