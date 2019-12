vor 48 Min.

Konzert mit Überraschung

Kartenverlosung für Event in Graben

Nena, DJ Ötzi, Jürgen Drews: Jedes Jahr treten in der Adventszeit große Namen auf im Amazon-Logistikzentrum in Graben. Auch dieses Jahr wird ein berühmter Musiker exklusiv für die Mitarbeiter des Logistikers singen – und für die Gewinner unserer Verlosung. Aber wer? Weil das Event am Donnerstag, 12. Dezember, ein Überraschungskonzert ist, hält sich der Veranstalter bedeckt und will das Geheimnis partout nicht lüften. Angesichts der Auftritte der vergangenen Jahre ist wohl nur eines sicher: Keine populäre Musikrichtung ist ausgeschlossen.

Unsere Gewinner werden um 9.30 Uhr am Firmeneingang erwartet und dürfen das Konzert besuchen, das von 9.45 bis 10.15 Uhr stattfindet. Anschließend können sie sich bei einer Tour das Logistikzentrum zeigen lassen. Für den Event verlosen wir fünfmal je zwei Plätze.

So können Sie bis Dienstag, 10. Dezember, 12 Uhr, bei der Verlosung mitspielen unter dem Stichwort „Überraschung“.

Per E-Mail: Schicken Sie einfach das Stichwort mit Ihren Absenderangaben samt Telefonnummer an die Adresse redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de.

Die Gewinner werden von uns telefonisch (Rufnummer nicht vergessen) benachrichtigt und in unserer Zeitung informiert. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355. (SZ)