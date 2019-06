25.06.2019

Kulturelle Gautsch: Kunstobjekte neu entdeckt

Die Vernissage des Künstlerkreises im Rathaus bewegt die Besucher und eine alte Broschüre inspiriert zu einer Brunnen-Rallye

Von Sabine Hämmer

Angelehnt an das kulturelle Jahresmotto „Königsbrunn bewegt“, bewegte die vielseitige Kunst des Königsbrunner Künstlerkreises (KKK) jetzt die zahlreichen Besucher der kulturellen Gautsch-Eröffnung. Neben der vielschichtigen Bilderausstellung sowie dem Werdegang des KKK, einfühlsam und fachlich kompetent in der Laudatio erläutert von KKK Mitglied Frank Pfeilschifter gab es noch einen weiteren Programmpunkt.

Stimmungsvoll umrahmt von Bianca Steinbusch (Gesang) und Frank Ziegler (Keyboard) stellte Stadtarchivarin, Susanne Lorenz die Neuauflage der reich bebilderten Königsbrunner Brunnenbroschüre vor. „Nahezu alle aktiven Mitglieder der alteingesessenen Künstlervereinigung, die heuer bereits das 40-jährige Bestehen feiern kann, waren in den vergangenen Wochen überaus kreativ“, lobte Kulturbüro Leiterin Ursula Off-Melcher die kreativen Damen und Herren, die sich den Gästen auf der Rathaus-Treppe vorstellten. „Entstanden ist dank guter Ideen und zeichnerischem Können eine lebendige, spannende Präsentation an Bildern und Collagen, die nun bis einschließlich Donnerstag, 10. Oktober, das Kunst-Karree schmücken wird“.

Brandkaktuelle Bilder und ältere Exponate

Neben brandaktuellen Bildern, Natur-Impressionen, Personen-Studien, abstrakten Momentaufnahmen, gefertigt in den unterschiedlichsten Techniken, gibt es diesmal auch ältere Exponate, überwiegend in Aquarelltechnik gehalten, zu entdecken. Diese dokumentieren den künstlerischen Werdegang der Mitglieder in den vergangenen Jahren anschaulich. Ergänzend hierzu erzählen Fotografien und alte Zeitungsartikel, in den Vitrinen ausgestellt, über besondere Aktionen im Mal-Klub KKK.

Was wäre die kulturelle Gautsch Eröffnung ohne das aufwendig gemalte schmückende Beiwerk des KKK, der spontan auch bei diversen Kulturfesten, dem Festumzug zum Stadtjubiläum, Bücherei Festen und mehr, organisiert vom Kulturbüro mitwirkt. „Somit danke ich den Damen und Herren vom KKK für die lange intensive und fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro aufs Herzlichste“, so Kulturbüro Leiterin Off-Melcher. Bürgermeister Franz Feigl schloss sich den lobenden Worten in seiner Ansprache an und wünschte dem KKK weitere kreative Jahre.

Neuauflage der Königsbrunner Brunnenbroschüre

Am Montagabend wurde noch ein weiteres „Kunst Objekt“, die Neuauflage der Königsbrunner Brunnenbroschüre, erstmals 2013 von Susanne Lorenz vom Stadtarchiv veröffentlicht und jetzt von ihr neu, dazu mit passenden, schönen Fotografien illustriert, vorgestellt. „Aufgrund der großen Nachfrage in der Bevölkerung und weil die Brunnen ein wesentliches Merkmal für Königsbrunn - genannt auch Brunnenstadt - sind, regte das Kulturbüro diese Neuauflage an“, verriet deren Leiterin Ursula Off-Melcher.

Susanne Lorenz, die auch einige der künstlerisch ansprechenden Brunnen Fotografien persönlich aufnahm, lobte sie für deren gute Arbeit, die zudem viel persönliche Emotionen in das Heftchen, das auch einen detaillierten Lageplan der Königsbrunner Brunnen enthält, einfließen ließ. „Besonders schön wäre es, wenn sich, davon inspiriert, viele Bürger zu einer spannenden Brunnen Rallye durch die Stadt aufmachen würden“, so Ursula Off-Melcher. Keine Rallye, jedoch einen gemütlichen Bummel durch den Bilderwald unternahmen die Besucher im Anschluss. Tropische Temperaturen im Rathaus Foyer waren hierbei kein Problem, denn vom Catering Team waren Kunstfreunde bestens mit kühlen Erfrischungsgetränken versorgt.

