vor 36 Min.

Neuer Präsident beim Rotary Club

Ernst Färber ist der 22. Präsident in der Geschichte Rotary-Clubs Schwabmünchens. Er folgt auf Matthias Lieckfeld.

Zu den Erfolgsrezepten der rund 35000 Rotary Clubs auf der ganzen Welt gehört der jährliche Wechsel der Präsidenten zur Jahresmitte. Im Rotary Club Schwabmünchen übergibt der scheidende Präsident Matthias Lieckfeld sein Amt an den neuen Präsidenten Ernst Färber für das Jahr 2019/2020.

Matthias Lieckfeld wuchs in Hamburg auf, fühlt sich aber als überzeugter Schwabmünchner, gerade weil in einer überschaubaren Kleinstadt noch echtes bürgerliches Engagement lebt. Ein wunderbares, im wahrsten Sinne des Wortes blühendes Beispiel sei der Luitpoldpark, der vor 100 Jahren von Bürgern der Stadt gestiftet wurde und immer noch bürgerschaftlich gepflegt wird. Der Verschönerungsverein stieß mit seiner Idee eines Eingangstores für den Park bei Präsident Lieckfeld schnell auf offene Ohren. Das Eingangstor zum Luitpoldpark wurde Rotary-Projekt 2019.

Viele Aktivitäten

Der scheidende Präsident konnte bei seinem Abschied auf viele Aktivitäten im Club zurückblicken. Die wöchentlichen Meetings wurden durch Exkursionen in die Natur, zur Kultur und durch Firmenbesuch bei Osram, Mercedes Schäfer und bei der Singold Destillerie ergänzt.

Eigentlich eröffnen die Schwabmünchner Grundschüler das rotarische Jahr. Seit mehr als zehn Jahren gestaltet der Rotary Club seinen Kinder-Spielenachmittag im Luitpoldpark im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt. Wie immer ein frohes Fest und wie immer bei strahlendem Sonnenschein. Auch wenn es jetzt schwer vorstellbar ist, im Dezember beim Hoigarten konnten sich die Marktbesucher, mit Strickmützen und Wärmetieren gegen die winterliche Kälte wappnen – der Erlös ging wieder an die drei Tafeln im Umfeld.

Auf den Rückblick folgte der Ausblick des neuen Präsidenten Ernst Färber. Als 22. Präsident übernimmt er viele Traditionen, wie Kinderfest und Hoigarten und wird sich verstärkt vor Ort engagieren. Im August können Kinder aus dem Kundenkreis der Tafel einige Ferientage im Rotary-Kids-Camp in Mindelheim genießen.

Gespräch mit Experten

Am 12. November gestaltet der Rotary Club Schwabmünchen nach zwei Jahren wieder die Studien- und Berufsinformation am Gymnasium Schwabmünchen. Etwa 500 Gymnasiasten können sich über eine Vielzahl von Berufen informieren. Dieser Abend bietet keine klassische Berufsberatung, sondern das Gespräch mit Experten aus vielen Berufsfeldern.

„Pass auf“ steht über dem Rotary-Projekt 2019/2020 von Präsident Färber. Etwa 80 große Plakate mit dem Bild eines Erstklässlers sollen die Autofahrer erinnern, dass Kinder unterwegs sind. Diese Aktion läuft erfolgreich in mehreren Städten und wird dieses Jahr ein paar Wochen vor Schulbeginn in Schwabmünchen in Zusammenarbeit mit der Stadt starten. (SZ)