vor 53 Min.

Neuer Preis für Werkzeugbauer Faßnacht

Als Werkzeugbauer des Jahres prämiert

Die Firma Fassnacht Werkzeug-Formenbau in Bobingen hat erneut eine wichtige Auszeichnung erhalten. Sie belegte beim jüngsten Branchenwettbewerb „Excellence in Production“ in diesem Jahr erneut den ersten Platz in der Kategorie „Externer Werkzeugbau unter 50 Mitarbeiter“ und konnte damit sogar einen neuen Rekord für die meisten Kategoriesiege im Wettbewerb aufstellen.

Bereits zum 16. Mal wurde dieses Jahr vom Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik IPT und dem Werkzeugmaschinenlabor WZL der Technischen Hochschule Aachen der „Werkzeugbau des Jahres“ gekürt. Zur Ermittlung der Finalisten und Sieger wurden die teilnehmenden Unternehmen mit einem umfangreichen Fragebogen und Besuchen vor Ort systematisch geprüft und verglichen.

Aus den über 300 Unternehmen blieben schlussendlich 12 Finalisten übrig. Die Jury mit Vertretern aus Industrie, Politik, Verbänden und Wissenschaft lobte bei Fassnacht insbesondere den klaren Fokus auf die Herstellung komplexer Spritzgießwerkzeuge und die konsequente Nutzung industrieller Standards in einem eigentlich stark handwerklich geprägten Betrieb sowie die aktiv gelebte familiäre Arbeitsatmosphäre mit hoher Eigenverantwortung der Mitarbeiter.

Für Fassnacht ist dies nicht die erste erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb. In den Jahren 2004 und 2009 konnte das Unternehmen jeweils den 2. Platz erreichen. Den 1. Platz in seiner Kategorie konnte das Unternehmen bereits in den Jahren 2005, 2007, 2010, 2012, und 2017 feiern. Über die Kategoriegrenzen hinaus kann Fassnacht sogar einen Gesamtsieg aus dem Jahr 2007 vorweisen.

Damit hat Fassnacht bei insgesamt acht Wettbewerbsteilnahmen sechsmal den Sieg in seiner Kategorie erringen können. Eine Leistung, die den Betrieb mit nur 24 Mitarbeitern im gesamten Teilnehmerfeld einzigartig macht, stellt das Unternehmen zufrieden fest. Denn kein anderes Unternehmen kann so viele Kategoriesiege vorweisen. (SZ)