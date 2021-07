Ehrentitel: Gerhard Mößner ist jetzt "Altbürgermeister" in Oberottmarshausen

Plus Zum Ehrentitel gibt es eine Latzhose. Auch Albert Reiter erhielt eine Ehrung vom neuen Bürgermeistertrio Oberottmarshausens.

Die Verleihung des Titels "Altbürgermeister" an Gerhard Mößner fand gemütlich im Garten statt. Oberottmarshauser Bürgermeister Andreas Reiter besuchte ihn seinen Stellvertretern Marina Wanner und Markus Pfann mit zwei gerahmten Urkunden und einem Brotzeitkorb, der auch eine Arbeitslatzhose enthielt. "Ich wollte keinen großen Festakt im Gemeindesaal, sondern lieber eine Ehrung im Kreise meiner Familie", sagte Mößner.