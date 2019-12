vor 21 Min.

Opa Pauli ist zwar alt, aber clever

Der Langerringer Burschenverein bringt die Komödie des Waldberger Autors Jürgen Schuster auf die Bühne

Von Hieronymus Schneider

Das diesjährige Theaterstück „Opa Pauli lebt gefährlich“ ist ein Eigengewächs aus dem südlichen Landkreis. Jürgen Schuster aus Waldberg hat es im Jahr 2008 für seine eigene Theatergruppe, bei der er selbst mitgespielt hat, geschrieben. Nun wird es gut zehn Jahre später auf der Bühne des Langerringer Burschenvereins im Gemeindezentrum wieder neu aufgeführt.

Bei der Premiere war der Autor selbst anwesend und überzeugte sich von der gelungenen Besetzung seiner Rollen. Auch die Schauspieler des Großaitinger Patenvereins, die ihre Premiere einen Tag vorher hatten, wollten sehen, was ihre freundschaftliche „Konkurrenz“ zu bieten hat. Nach der Begrüßung verschwand Vorsitzender Marcus Botzenhardt im Souffleurkasten unter der Bühne und schon öffnete sich der Vorhang zur ersten Szene mit der attraktiven Maledetta und dem biederen Bauern Sebastian Pauli.

Miriam Schaffner spielt das temperamentvolle italienische Urlaubsmitbringsel mit gekonnt nachgeahmtem Akzent und Stefan Schlupp interpretiert die Rolle des gutmütigen Witwers, der nicht merkt, dass er nur ausgenutzt wird. Robert Lindorfer glänzt in der Hauptrolle des Opas Barnabas Pauli, der zusammen mit seinem Enkel Hermann (gespielt von Manfred Reute) die Absichten Maledettas durchschaut.

Als der Sparkassenleiter Pankraz Siegel (Hans Baumgartner) den Bauern auf die gähnende Leere seines Kontos aufmerksam macht und die Lösung nur im Erbe sieht, wird es für den Opa gefährlich. Der überlegt sich aber mit Hilfe seines Enkels und dessen Motorradfreunden eine Gegenstrategie. Manuel Deininger spielt den frechen Bikerfreund Luggi Mayer und Hannah Schlupp überzeugt bei ihrem Bühnendebüt in der Rolle der heißen Motorradbraut Franzi.

Aber da mischen sich auch noch die beiden Schwestern Martha und Josefa Klingler ein, die ihren Altersgenossen Barnabas Pauli zum Umzug ins Altenheim überreden wollen. Diese beiden Rollen werden von den wirklichen Schwestern Carolin und Monika Graßl mit witzigen Dialogen und Missverständnissen aufgrund von Schwerhörigkeit sehr unterhaltsam ausgefüllt. Als die alten Damen von den sündigen Plänen des Opas Pauli erfahren, rufen sie den Kaplan Schäfle (Lukas Müller) zu Hilfe.

Wie sich die verzwickte Lage schließlich auflöst, können die Besucher noch in sechs weiteren Vorstellungen erleben. Die schauspielerische Leistung aller Laiendarsteller ist jedenfalls sehens- und hörenswert. Vor allem Robert Lindorfer wird stimmlich bei der Imitation der krächzend-brüchigen Stimme des Opas Pauli alles abverlangt. Die Darsteller werden in den folgenden Aufführungen auch von Alexandra Simon als zweite Souffleuse unterstützt.

Diese finden am Montag, 30. Dezember, sowie von Donnerstag, 2. Januar, täglich bis zum Sonntag, 5. Januar, jeweils um 19 Uhr statt. Der Eintritt kostet acht Euro. In den Pausen gibt es im Foyer Getränke und Imbisse von Pizzatoast über Würstchen bis Leberkässemmeln. Für alle Vorstellungen können Plätze bei Familie Graßl täglich zwischen 19 und 20 Uhr unter der Telefonnummer 08232/73739 reserviert werden. Auch an der Abendkasse gibt es noch Karten.