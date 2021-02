19:00 Uhr

Schwabmünchner Perry-Rhodan-Sammler: 30.000 Romanhefte im Dachboden

Plus Der Schwabmünchner Klaus Lechelmayer liebt Science-Fiction-Romane. Daraus entwickelte sich echte Leidenschaft. Heute stapeln sich die Hefte in seinem Speicher.

Von Elmar Knöchel

Zuerst einmal geht es weit hinauf. Denn seine Schätze lagert Klaus Lechelmayer im Dachgeschoss. Nach dem Aufstieg über vier Stockwerke öffnet der Schwabmüncher eine Tür in andere Dimensionen. Seine Sammlung von Romanheften. "Es müssten an die 30.000 sein. Um sie genau zu zählen sind es mittlerweile zu viele." Um trotzdem den Überblick zu behalten, hat sie der ehemalige Postzusteller größtenteils in einem Katalog verzeichnet, um zu vermeiden, dass er Hefte doppelt kauft.

Für Lechelmayer begann alles mit einem Roman aus der Utopia-Reihe

Begonnen habe seine Leidenschaft, als er sieben Jahre alt war, sagt der heute 63-Jährige. Mit einem Roman der "Utopia-Reihe". Das bunte Titelbild habe ihm gefallen, sagt der Sammler. Deshalb habe er seiner Mutter keine Ruhe mehr gelassen, bis sie ihm das Heft gekauft habe. "Robotflugzeug XM-9". Das sei der Titel gewesen. Ein beherzter Griff in die fein säuberlich gestapelten Heftroman-Türme und ein bisschen wühlen dazu, und schon zaubert er sein erstes Heft hervor. "Dass daraus mal so eine Sammlung werden würde, konnte ich mir damals noch nicht vorstellen", lacht Klaus Lechelmayer. Danach widmete er sich, als Science-Fiction-Liebhaber, dem Sammeln der "Perry-Rhodan"-Reihe.

Klaus Lechelmayer mit dem Heft, mit dem alles begann. Titel: "Robotflugzeug XM-9" aus der Utopia-Reihe. Bild: Elmar Knöchel

Diese Serie, die 1961 mit Band eins begann, ist heute die längste fortlaufend erzählte Geschichte der Welt. Mittlerweile ist sie bei Band 3000 angekommen. Und Klaus Lechelmayer hat sie alle. Natürlich in Erstauflage. Der erste Band allein wird in Sammlerkreisen mittlerweile auf einen Wert von rund tausend Euro geschätzt. "Dabei ging es mir vorrangig noch nicht ums Sammeln", sagt der Science-Fiction-Fan. "Mich haben diese galaktischen Abenteuer, die gigantischen Raumschiffe und die tollen Charaktere fasziniert." Daher beschränkte er sich nicht nur aufs Sammeln der Hefte, sondern besuchte auch die Fantreffen, die sogenannten Cons. Er bekam dadurch Kontakt zu vielen Gleichgesinnten, aber auch Autoren der Serie. Doch das war ihm nicht genug.

Er fing an, Horrorgeschichten zu sammeln

Er fing an, Horrorgeschichten zu sammeln. Dabei ärgere er sich heute noch darüber, dass sein erster Gruselroman leider verschollen sei. Übrigens, so versichert er, habe er tatsächlich alle 30.000 Hefte auch gelesen. Es käme ihm niemals in den Sinn, ein Heft zu kaufen, nur um seine Sammlung zu vervollständigen, und es einfach so ins Regal zu legen. Wobei "einfach so ins Regal legen" ein relativer Begriff ist. Denn die Hefte sind nicht nur gestapelt, sondern, um sie bestmöglich zu schützen, fein säuberlich einzeln in Klarsichtfolie eingeschweißt.

Viele Autoren der Perry-Rhodan-Serie hat er persönlich getroffen. Bild: Elmar Knöchel

Mittlerweile ist Klaus Lechelmayer zum absoluten Experten dieses Genres, das manchmal auch abwertend als "Schundliteratur" bezeichnet wird, geworden. Er verfasst im Internet selbst Artikel über Autoren, Zeichner und Hintergründe der jeweiligen Serien. Mittlerweile habe er seine Sammelleidenschaft auf Raritäten aus vielen Themengebieten ausgeweitet. So besitzt er zum Beispiel einen Roman aus dem Meteora-Verlag von 1946, "Der lachende Erbe". Leider sei damals nur dieser eine Roman in dem Verlag erschienen. Sammlerwert: unbekannt. Er sei natürlich weiterhin auf der Suche nach Raritäten. Egal ob Jerry Cotton oder die "Soldaten- und Fliegergeschichten aus aller Welt".

Alle Hefte sind fein säuberlich eingeschweißt. Denn die Schätze sollen ja möglichst unbeschadet erhalten bleiben. Bild: Elmar Knöchel

Das seien die Vorläufer der bekannten Landser-Reihe. Dass es ein zeitaufwendiges Hobby sei, erzählt er so nebenbei. Seine Frau sei davon zwar nicht gerade begeistert, hätte sich aber mittlerweile damit abgefunden, dass er viele Stunden bei seinen "Helden der Zukunft" verbringt.

Immer auf der Suche nach besonderen Heften

Da er seine Sammlung aktiv weiter aufbaut, ist er immer auf der Suche nach besonderen Heften. Wenn Sammler oder deren Erben eine Heftsammlung auflösen wollen, könnten sie sich gerne an ihn wenden. Er kaufe diese auf oder gebe Tipps, wie und zu welchem Preis die Hefte zu verkaufen wären. Die meiste Zeit verbringt der Schwabmünchner mittlerweile allerdings mit dem Anfertigen eines Romanverzeichnisses. "Seit ich 2016 in Ruhestand gegangen bin, arbeite ich praktisch als Vollzeitarchivar." Zusammen mit einem Sammlerkollegen erstellt er im Internet ein Verzeichnis sämtlicher erschienener Romanhefte mit Titelbild. Eine wahre Mammutaufgabe.

Wer sich an Klaus Lechelmayer mit Fragen zu Serien oder Sammlungen wenden möchte, kann dies per E-Mail unter payne_hamiller@web.de tun. Das Verzeichnis der Heftromane findet sich im Internet unter: www.heftromanarchiv.jimdo.com

