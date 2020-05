00:32 Uhr

Sichtschutz am Schwimmbad missfällt Räten

Großaitinger haben es in der ersten Arbeitssitzung mit Bauthemen zu tun

Von Hieronymus Schneider

In der ersten Arbeitssitzung nach der Konstituierung beschäftigten sich die Gemeinderäte fast ausschließlich mit Bauangelegenheiten. Eine reine Formalie war der Beschluss zur Auslegung des Bebauungsplans Nummer 36 „Gewerbegebiet westlich der Ährenstraße, Erweiterung I“. Die Entwurfsplanung wurde noch in der letzten Sitzung des alten Gemeinderates im April gebilligt. Die damaligen Abwägungsbeschlüsse wurden nun zur erneuten Beteiligung der Träger öffentlicher Belange eingearbeitet.

Als problematisch erwies sich die beabsichtigte Einfriedung eines Schwimmbeckens in der Alemannenstraße. Der 1,70 Meter hohe Gitterzaun mit Sichtschutzelementen überschreitet die im Bebauungsplan zulässige Höhe von 90 Zentimetern und ist etwa sechs Meter länger als zulässig. Weil der Sichtschutz auch die Übersichtlichkeit für den vorbeiführenden Rad- und Feldweg beeinträchtigt, wurde dieser nicht befürwortet. Mit der Errichtung des Schwimmbeckens außerhalb der Baugrenze und der Länge der Einfriedung war der Rat bei einer Gegenstimme einverstanden.

Beim Neubau eines Doppelhauses an der Ecke Klaiberweg/Fischerweg äußerte Franz Wilhelm (CSU) Bedenken wegen des Anschlusses an das Vakuumkanalsystem, welches an seine Belastungsgrenze stoße. Sein Fraktionskollege Paul Steidle und Bürgermeister Erwin Goßner wiesen darauf hin, dass die Gemeinde den Anschluss gewährleisten müsse. Der Bauherr wird aber darauf hingewiesen, dass zu einem späteren Zeitpunkt eine Umlegung in das Freispiegelsystem erforderlich wird. Gegen den Bau des Doppelhauses bestehen hier genauso wie bei einem Antrag in der Germanenstraße keine Bedenken. Doch dort befindet sich eine Einzelgarage außerhalb der Baugrenze und die Zufahrt ist nur über eine Grünfläche möglich, die der Gemeinde gehört. Bei einer Gegenstimme sprach sich der Gemeinderat für die Genehmigung der Grenzüberschreitung und für einen Verkauf der Grünfläche an den Bauherrn aus.

In der Reinhartshofer Straße wurde ein Dachgeschoss ausgebaut und dadurch eine dritte Wohneinheit geschaffen. Problematisch erwies sich aber der dadurch notwendige Nachweis von zwei weiteren Stellplätzen. Zwei Stellplätze in einem neu errichteten Carport befinden sich außerhalb der Baugrenze im Vorgartenbereich entlang der Reinhartshofer Straße. Trotz Bedenken der Verwaltung stimmte der Gemeinderat mit knapper Mehrheit von 11:9 Stimmen der Grenzüberschreitung zu. Der Errichtung der dritten Wohneinheit wurde nachträglich zum Zwecke der Teilung zugestimmt.

Die Aufwandsentschädigungen für die drei Bürgermeister wurden mit Monatspauschalen von 524 Euro für den ersten, 300 Euro für den Zweiten und 175 Euro für den Dritten Bürgermeister beschlossen.

Bürgermeister Erwin Goßner hat während der coronabedingten Sitzungspause in unaufschiebbarer Entscheidung den Auftrag für das Wärmedämmverbund-system am Bürgerhaus Reinhartshofen zum Angebotspreis von rund 72000 Euro vergeben.

Der Gemeinderat hat die Vollversammlung des Zweckverbandes Gewässer dritter Ordnung ermächtigt, den Auftrag für die Leistungen zur Baugrunduntersuchung sowie der Standsicherheitsprüfung der Brücke über den Anhauser Bach in Hardt für rund 15500 Euro an zwei Firmen zu vergeben. Beide Beschlüsse erfolgten vorbehaltlich der Förderzusage.

Die nächste Sitzung soll am 16. Juni stattfinden.