12:35 Uhr

Unbekannter will in Firma einsteigen

Ein Scheibe schlug ein Unbekannter nachts ein, um in eine Schwabmünchner Firma zu gelangen.

In eine Firma in der Ludwig-Schöffel-Straße in Schwabmünchen wollte ein Unbekannter einsteigen. Von seinem Plan kam er dann offenbar ab.

Laut Polizei schlug der Einbrecher zwischen 16.30 und 7.10 Uhr ein Fenster an der Ostseite ein. Ins Gebäude gelangte er allerdings nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0 zu melden. (mcz)