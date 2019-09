vor 39 Min.

Unfall kurz vor Waldberg: Motorradfahrer schwer verletzt

Schwerer Unfall in den Stauden: Zwischen Mickhausen und Waldberg sind ein Motorradfahrer und ein Auto zusammengestoßen.

Ein Motorradfahrer ist am Samstagabend gegen 19.30 Uhr bei einem Unfall zwischen Mickhausen und Waldberg (Kreis Augsburg) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, geriet der Motorradfahrer aus Augsburg, der in Richtung Waldberg unterwegs war, in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Ein ihm entgegenkommender Autofahrer konnte nicht ausweichen, sie stießen frontal zusammen.

Der Motorradfahrer kam mit schweren Verletzungen im Kopf- und Oberschenkelbereich in die Uniklinik nach Augsburg. Der Autofahrer wurde nach Angaben der Polizei leicht verletzt und musste nicht ins Krankenhaus.

An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt rund 9000 Euro, sie wurden abgeschleppt. Neben den eingesetzten Kräften des Rettungsdienstes und der Freiwilligen Feuerwehr war auch die Straßenmeisterei zur Beschilderung vor Ort. Die Kreisstraße A13 war vorübergehend total gesperrt. (AZ)