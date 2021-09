Radlader übersieht in Wehringen eine Radlerin - sie wird schwer verletzt

Eine 50-jährige Radfahrerin stößt in Wehringen mit einem Radlader zusammen. Sie wird schwer verletzt.

Mit Verdacht auf Rippen- und Beinfraktur wurde eine Radfahrerin am Donnerstag in die Wertachklinik Bobingen gebracht. Der Fahrer eines Radladers hatte die Frau übersehen und war mit ihr zusammengestoßen.

Laut Polizeibericht war der 50-jährige Mann im Radlader gegen 15.10 Uhr auf der Ulrichstraße in östliche Richtung unterwegs. An der Kreuzung mit der Nördlichen Hauptstraße wollte er nach links einbiegen. Dabei übersah er die in südliche Richtung fahrende Frau. Sie hatte Vorfahrt. Der entstandene Sachschaden an dem Fahrrad wird auf rund 100 Euro geschätzt. (AZ)