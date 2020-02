vor 56 Min.

Weihertaler Kickers halten Funkenfeuer-Tradition lebendig

Was der Sportverein in diesem Jahr noch vorhat. Der Vorstand bleibt fast unverändert

Von Hieronymus Schneider

Die Weihertaler Kickers sind eine Mischung aus Sport- und Traditionsverein und personell sehr eng mit der Feuerwehr Reinhartshofen verbunden, die jetzt gleichzeitig ihre Jahreshauptversammlung abhielt. Der Vorsitzende Jakob Reißer erinnerte an die erste Tilgungsrate für das Darlehen des Namensgebers und Sponsors Bernd Siegmund für das Vereinsheim. 43 Mitglieder der Weihertaler Kickers versorgten rund 2500 Besucher bei der Firma Siegmund mit Speis und Trank.

Der Verein wuchs erneut bei zehn Eintritten gegenüber drei Austritten auf nunmehr 192 Mitglieder an. Bei den Wahlen verwunderte es nicht, dass angesichts der guten Entwicklung der gesamte Vorstand bis auf einen Posten im Amt blieb. Nur Michael Geirhos scheidet als Zweiter Schriftführer aus. Für ihn rückt Christian Reißer nach und Alexander Reißer übernimmt dessen Posten als Technischer Berater. Außerdem wurden erstmals zwei Beisitzer zur Ergänzung des Führungsteams gewählt.

Die nächste Aktion der Weihertaler Kickers steht bald bevor. Wie jedes Jahr wird am ersten Samstag nach dem Aschermittwoch die Tradition des Funkenfeuers aufrechterhalten. Das Holz dafür wurde bereits am 28. Dezember geschlagen. Am 29. Februar werden dann die Stämme mit der Funkenhexe an der Spitze aufgerichtet und ab 18.45 Uhr abgebrannt. Dabei gibt es wieder Bratwürste, Grillsteaks und Schupfnudeln sowie warme und kalte Getränke.

Die Höhepunkte des Sommers werden das zweite Seefest am Weiherufer unterhalb des Sportheimes am 27. Juni und das Hobby-Fußballturnier am 29. August. In den künftigen Jahren werden diese beiden Ereignisse nur noch einmal jährlich abwechselnd stattfinden.

