Wissen rund ums Pferd

Die Mädchen konnten ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen

Sechs Reiterinnen der Reitschule Heger in Westerringen bereitete Trainerin Bianca Heger in den vergangenen Wochen intensiv auf die Prüfung zum Basispass Pferdekunde vor.

Dieses Leistungsabzeichen der Deutschen Reiterlichen Vereinigung bestätigt Wissen und Fertigkeit, sicher und artgerecht mit einem Pferd umzugehen. Ebenso wird dieses Abzeichen für weiterführende Prüfungen im Reitsport vorausgesetzt. Ab nächstem Jahr soll der Basispass Pferdekunde durch den Führerschein „Umgang“ ersetzt werden. Dies war für die Reiterinnen ein besonderer Anreiz, sich den Bestandsschutz dieses Abzeichens zu sichern. So wurde am Prüfungstag in Theorie und Praxis unter anderem das Putzen, Satteln und Zäumen des Pferdes sowie das korrekte Anlegen von Bandagen, Verladen in einen Anhänger, die Pferdehaltung, Fütterung und das Wissen über Krankheiten und Tierschutz abverlangt. Der Prüfungsteil Bodenarbeit beinhaltet ein korrektes Vorstellen des Pferdes auf der Dreiecksbahn und im Führparcours mit verschiedenen Aufgaben, wie zum Beispiel Slalom und Rückwärtsrichten. Letztendlich konnte Richterin Silke Walter allen Teilnehmerinnen die verdiente Urkunde sowie den Ansteckpin übergeben.

Im Einzelnen haben das Leistungsabzeichen bestanden: Berndt Emily, Grabmaier Annika, Mayr Ida, Rauh Antonia, Renner Klara und Sax Jana.