Bobingen

vor 40 Min.

Blackout: Ist Bobingen für den Notfall vorbereitet?

Plus Die Bobinger FBU-Fraktion stellte im Bau- und Umweltausschuss Fragen zu den Plänen der Verwaltung. Antworten gab es allerdings noch keine.

Von Elmar Knöchel Artikel anhören Shape

Einen Stromausfall hat wohl jeder schon einmal erlebt. Unangenehm, aber meistens nach ein paar Minuten wieder erledigt. Ein Blackout dagegen ist etwas anderes. Dabei geht man von einem flächendeckenden, länger anhaltenden Zusammenbruch der Stromversorgung aus, was in unserer modernen Welt schon nahe an ein Katastrophenszenario herankommt.

