Bobinger Pergamentausstellung braucht mehr Aufmerksamkeit

Plus Bei der Jahreshauptversammlung des Heimatsvereins d'Hochsträßler wird in Bobingen Bilanz gezogen. Es gibt auch Kritik.

Bei der Jahreshauptversammlung des Bobinger Heimatvereins d'Hochsträßler ließ die Vereinsvorsitzende Corinna Kammerer das vergangene Jahre Revue passieren.