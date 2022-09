Ein Weltmeister kommt zum Handballcamp nach Bobingen

Daniela Wünschig und Bianca Kollek holen Dominik Klein nach Bobingen. Er will Kindern beim Handballcamp seine Tricks zeigen.

"Handball ist so ein toller Sport", da sind sich Schülerleiterin Daniela Wünschig und Bianca Kollek einig. Sie organisieren die Jugendarbeit der Bobinger Handballabteilung. Über Nachwuchs im Bambini und Schülerbereich brauche man sich derzeit in Bobingen nicht zu sorgen. Doch man müsse vor allem den sportlich ambitionierten Kindern Anreize bieten. So seien sie auf die Idee gekommen, ein Handballcamp zu organisieren.

Dabei sollen Kinder der Jahrgänge 2010 bis 2013 eine gezielte Förderung erhalten. Mit speziellen Trainingsinhalten sollen die Koordination und die Teamfähigkeit verbessert werden. Natürlich dürften auch die spielerischen Elemente nicht zu kurz kommen. Dominik Klein wird dabei sein Wissen und seine Begeisterung für den Handballsport weitergeben. Der ehemalige Linksaußen der deutschen Handballnationalmannschaft wurde im Jahr 2007 mit dem Team Weltmeister. Als Handballexperte der Sportschau war er zuletzt auch im Fernsehen präsent.

Alle Kinder können teilnehmen

Etwa 30 bis 35 Kinder können sich für das Handballcamp am 24. und 25. September in der Bobinger Sporthalle an der Realschule anmelden. Die Teilnahme kostet 98 Euro pro Kind. Es sind noch Restplätze verfügbar. Die Anmeldung ist für alle handballinteressierten Kinder möglich. Eine Mitgliedschaft beim TSV Bobingen ist nicht erforderlich. "Uns ist wichtig, dass Kinder aus dem ganzen Landkreis kommen können und hier Spaß haben", sagen die beiden Organisatorinnen Wünschig und Kollek. Dafür hätten sie in den vergangenen Monaten sehr viel Zeit geopfert und unermüdlich für das Handballcamp gearbeitet. Sogar Spenden haben sie gesammelt. Daher sind die beiden jetzt auch glücklich, dass es geklappt hat. "Ein Handballweltmeister in Bobingen, das gibt es nicht oft", sagt Schülerleiterin Wünschig.

Nach dem Training ist ein Treffen möglich

Das Handballcamp wird nicht nur ein Höhepunkt für die kleinen Handballer werden. Denn am Ende des ersten Tages, am Samstag, wird es auch ein "Meet & Greet" mit Dominik Klein geben. Das richtet sich speziell an alle Jugendtrainer und Betreuer im Landkreis. Bei einem ungezwungenen Treffen mit dem bekannten Handballer können viele Fragen aus dem Bereich Jugendarbeit, Motivation und Training erörtert werden. Das Treffen beginnt nach dem Kindertraining um 17 Uhr in der Sporthalle. So werden nicht nur Kinder die Möglichkeit haben, vom großen Erfahrungsschatz des ehemaligen Weltklasse-Handballers zu profitieren. Anmeldungen zum Handballcamp unter: https://handballcampus.vereinsticket.de/ha-campuscamps/ im Internet. Für das Treffen der Trainer mit Dominik Klein ist keine Anmeldung erforderlich.