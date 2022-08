Bobingen

18:30 Uhr

Abschied von Pfarrer Rauch: Er nimmt viele Erinnerungen an Bobingen mit

Plus Pfarrer Thomas Rauch feiert seinen letzten Gottesdienst in der Stadt. Was er in Bobingen zu schätzen gelernt hat.

Von Anja Fischer

Die Seelsorge und das Wirken als Pfarrer sei die größte Freude seines Lebens, betonte Stadtpfarrer und Dekan Thomas Rauch bei seiner letzten Messe in seinem bisherigen Wirkungskreis, der Pfarreiengemeinschaft Bobingen und dem Dekanat Schwabmünchen.

