Die Premiere des Laurentiuslaufs in Bobingen gelingt

Fast 160 Teilnehmer gehen auf die unterschiedlichen Strecken. Im kommenden Jahr soll es die zweite Auflage geben.

Petra Franz hat es geschafft. Sie war nach monatelangem Training Teilnehmerin des ersten Bobinger Laurentiuslaufes und bewältigte die ausgewählte Strecke in einer Zeit etwas über einer halben Stunde. "Damit bin ich sehr zufrieden", sagte sie und lachte. "Aber der letzte Kilometer war schon sehr anstrengend."

Über Wochen hatte sich Petra Franz auf den Laurentiuslauf vorbereitet. Die Strecke über fünf Kilometer war ihr großes Ziel. "Ich habe alle Lauftipps beherzigt, war eine der letzten, die aus dem Stadion kamen", sagte sie. "Aber ich habe mein eigenes Tempo durchgezogen und am Ende sogar noch einige überholt, die sich verschätzt hatten." So habe sie alles richtig gemacht und ihr großes Ziel erreicht.

Laurentiuslauf will an die Tradition des Volkslaufs in Bobingen anknüpfen

Der Bobinger Laurentiuslauf fand zwar in diesem Jahr zum ersten Mal statt, möchte aber an die Tradition des Volkslaufes anknüpfen, die in Bobingen in den 1960er-Jahren begründet wurde. Melanie Roth, verantwortliche Organisatorin und Laufcoach, freut sich schon auf die kommenden Jahre: "Wir haben Potenzial, nach oben zu wachsen", sagte sie mit Blick auf die 156 Teilnehmer. Man wolle den Laufsport in Bobingen wieder etablieren und die Begeisterung für die Bewegung wieder schüren.

So heiße es nun, nach dem Lauf sei vor dem Lauf. Der Termin für den Laurentiuslauf 2023 ist schon bekannt: Es wird wieder der dritte Sonntag im September sein. Für TSV-Mitglieder und Interessierte wird es bis dahin einen regelmäßigen Lauftreff geben, auch sonst wird weiter an den Schrauben der Veranstaltung gedreht. Andreas Schmidt, der in die Vorbereitungen involviert war, ist zufrieden mit der Premiere. "Durch die eigene Teilnahme an anderen Läufen hatten wir schon etwas Erfahrung, aber es ist trotzdem etwas anderes, einen eigenen Lauf zu organisieren", sagte er. Insgesamt sei man mit der Resonanz zufrieden, würde sich aber auch über mehr Teilnehmer freuen. Vieles sei im sportlichen Bereich allerdings noch Corona geschuldet. Trotzdem wolle man im nächsten Jahr beispielsweise die Möglichkeit von Nachmeldungen bieten.

Kooperation zwischen Industrie und Schule in Bobingen hat funktioniert

Die Kooperation zwischen TSV Bobingen, Industriepark Werk Bobingen und der Mittelschule Bobingen hat gut funktioniert. Vor allem Helfer vom Industriepark und der dortigen Werksfeuerwehr betreuten die Langstrecke über 22 Kilometer Lauflänge. Der Laurentiuslauf wurde ins Leben gerufen, um Gelder für das Berufsprojekt des Industrieparks zu generieren.

Der Erlös geht in diesem Jahr direkt in die Schülerfirma der Dr.-Jaufmann-Mittelschule Bobingen, wie Christoph A. Bock, Geschäftsführer der Industriepark Werk Bobingen, erklärte. "Der Betrag wird von uns als Sachspende in die Schülerfirma eingelegt. Die Schüler lernen dort, wie eine Firma funktioniert: Sie müssen einkaufen und verkaufen, die Buchführung erledigen."