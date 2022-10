Musikalische Freundschaft mit Tschechien wird in Bobingen hörbar

Die Harmonie Sternberk aus Tschechien kommtam 15. Oktober zum Gastspiel in die Singoldhalle nach Bobingen.

Freundschaften unter Musikern mit Kanada, Frankreich, Südtirol – die Stadtkapelle Bobingen hat in früheren Jahren dieser Tradition viel Platz im Vereinsleben eingeräumt. Daran soll nun angeknüpft werden. Zum Herbstkonzert am 15. Oktober sind deshalb die Musiker der Harmonie Sternberk aus Tschechien zu Gast.

Stadtkapellendirigent Miloš Glückmann hat einen besonderen Bezug zu diesem Orchester. Er spielte dort selbst als Jugendlicher Schlagzeug und ist seitdem mit dem tschechischen Dirigenten Petr Ciba befreundet. Die Wege trennten sich erst, als Glückmann ein Musikstudium begann und danach nach Deutschland ging. Mit seiner Anstellung bei der Blaskapelle Gersthofen suchte Miloš Glückmann den Kontakt nach Sternberk wieder und hielt diesen bis heute aufrecht.

Zu Gast in Bobingen: Eines der besten Amateurorchester in Tschechien

Als die Musiker der Stadtkapelle Bobingen den Wunsch äußerten, wieder einmal Musikerkollegen aus anderen Ländern zu treffen und in den Austausch zu treten, knüpfte Miloš Glückmann erneut Verbindungen in seine Heimat. "Die Sternberker gelten als Botschafter und Vorreiter für junge, zeitgenössische Blasmusik in Tschechien und haben ihr Können auf hohem Niveau perfektioniert“, sagt Glückmann. Es sei eines der besten Amateurorchester in Tschechien.

Das Sternberker Orchester setzt sich aus Musikschülern, Musikstudenten und Profimusikern zusammen und ist Gewinner vieler internationaler Blasmusikwettbewerbe, unter anderem auch der inoffiziellen Blasmusikweltmeisterschaft, dem World Music Contest in Kerkrade, Niederlande. Nicht nur in der Tschechei, sondern auch auf vielen internationalen Konzertreisen begeistern die Sternberker ihre Zuhörer. Gemeinsam mit der Stadtkapelle Bobingen werden sie beim Herbstkonzert in der Singoldhalle Bobingen Stücke wie "Lord Tullamore", "Jericho, Once more unto the Breach" oder Smetanas "Symphonic March" präsentieren.

Stadtkapelle Bobingen plant eine Tournee durch Tschechien

Ein Hörerlebnis für alle Musikfreunde konzertanter Blasmusik und alle Musiker, die selbst in einem Blasorchester spielen. Und ein Ansporn für die Musiker der Stadtkapelle Bobingen, wie Dirigent Miloš Glückmann bestätigt. "Wenn man sich ein so hochdekoriertes Orchester einlädt, möchte man ja selbst auch gut dastehen können", sagt er. Deshalb laufen die Proben seit drei Wochen auf Hochtouren. Die Noten haben die Musiker bereits seit dem Sommer und bereiten sich intensiv auf das Herbstkonzert vor. "Wir freuen uns auf den regen Austausch und die Inspiration für unsere Zukunft, die uns dieses Musikertreffen bringen wird", sagt der Dirigent.

Für das nächste Jahr ist bereits ein Gegenbesuch geplant, dann wird die Stadtkapelle Bobingen eine Tournee durch Tschechien machen, von Brünn über Prag bis nach Marienbad. Auch für das Jugendorchester strebt Miloš Glückmann einen Austausch mit den tschechischen Nachwuchsmusikern an. "Wir wollen gerne einen dauerhaften Kontakt aufbauen", erklärt er. Für das Bobinger Publikum bedeutet das viel Vorfreude auf kommende Konzerte, denn mit dem Austausch zu einer derart hochkarätigen Blaskapelle möchte die Stadtkapelle den Blick für die konzertante Blasmusik wieder mehr in den Fokus rücken.

Das Konzert beginnt am 15. Oktober um 19.30 in der Singoldhalle Bobingen. Das vollständige Programm finden Interessierte auf der Homepage der Stadtkapelle Bobingen unter www.stadtkapelle-bobingen.de. Dort gibt es auch Konzertkarten, ebenso wie bei allen Musikern der Stadtkapelle.