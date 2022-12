Kabarett in der Singoldhalle: Schlimmer die Glocken nie klingen

Rund um Weihnachten ging es bei Kabarettistin Patrizia Moresco in der Bobinger Singoldhalle bei „Kabarett und Wein“.

Mit Temperament in Stimme und Körperausdruck nahm die Kabarettistin Patrizia Moresco in der Bobinger Singoldhalle weihnachtliche Essens- und Familienbräuche aufs Korn. Sie entlarvte Unsinnigkeiten, wenn die europäische, insbesondere die italienische Kultur, auf die Gepflogenheiten der Neuen Welt treffen, wie beim weihnachtlichen amerikanischen „Turkey-Schmaus“.

So trieb Moresco mit ihren italienisch-amerikanischen Wurzeln das Vegan-, Bio-, Öko-Universum in seinen diversen Erscheinungsformen am Thema Weihnachtsessen auf die Spitze, oder litt sichtlich auf der Bühne beim Weihnachtseinkauf – sei es als Frau wegen eines juckenden Strings oder als begleitender Ehemann an den vom Geschäftemarathon ermüdeten Beinen: Das Publikum in der ausverkauften Singoldhalle hatte pausenlos zu lachen.

Patrizia Moresco überzeugt mit s üdländische Wucht

Ob mit der Stimme der italienischen Mama beim Weihnachtsessen oder der öko-biobewussten Kundin bei der Auswahl der Weihnachtsbratwürste, als schwäbelnder Öko-Lover beim Liebesspiel, als der Weihnachtsgeschichte gelangweilt lauschender Teenager oder Patenkind mit beharrlichem Barbie-Wunsch, oder auch mit stimmstarken kritisch-komödiantischen Gesangseinlagen: Patrizia Moresco brachte ihr schauspielerisches Talent mit südländischer Wucht auf die Bühne.

Sie brachte so manchen vorweihnachtlich gestressten Gast im Publikum zum Lachen oder zumindest zum Nachdenken über das umgetextete „Süßer die Glocken nie klingen“. Sie sang: „Und wenn die Kassen erklingen, hat keiner das Christkind erhört, die Wirtschaft – die muss sich aufschwingen, bis Weniger alles gehört.“