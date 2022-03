Bobingen

06:00 Uhr

Projekt in Bobingen: So kann der Weg zum Traumberuf gelingen

Plus Wie findet man den richtigen Beruf? Mit einem ganz neuen Konzept startet die Dr.-Jaufmann-Mittelschule in Bobingen in die Berufsorientierungswoche.

Von Anja Fischer

Insgesamt haben sich 23 Firmen in der Berufsinformationswoche an der Bobinger Mittelschule vorgestellt. Das Konzept kam an: Während des normalen Schulbetriebs kamen Unternehmen zu Vorträgen an die Schule. Der Vorteil: Der Unterricht konnte normal weiterlaufen, während sich Schüler auf die Vorträge von Unternehmen konzentrierten, die sie interessierten.

