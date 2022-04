Stadtkapelle Bobingen lädt zum Konzert: "Musik soll die Gäste packen"

Plus Die Stadtkapelle lädt zum Frühjahrskonzert in der Singoldhalle ein. Ein Blick hinter die Kulissen bei den Proben mit Dirigent Milos Glückmann.

Für die Musiker der Stadtkapelle Bobingen ist es etwas ganz Besonders, wieder gemeinsam im großen Orchester spielen zu können. "Das war jetzt lange nicht möglich, erst seit März können wir wieder gemeinsam proben", bestätigt Dirigent Milos Glückmann. Am Freitag, 29. April, laden Ohrenwecker, Jugend- und Stadtkapelle zum gemeinsamen Konzert um 19.30 Uhr in die Singoldhalle Bobingen ein.