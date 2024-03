"Man muss auch einiges einstecken können"

Sarah Krusbersky ist die erste Frau in der Region, die in einer Fußball-Männermannschaft mitspielt. Wie es ihr beim B-Klassisten Straßberg ergeht.

Seit wann spielen Sie Fußball? Schon immer in Straßberg?



Sarah Krusbersky: Soweit ich weiß, schon immer. Begonnen habe ich bei den Bambinis (G-Jugend) in Straßberg und war da auch schon mit den Jungs zusammen. Seit August 2022 spiele ich in der Herrenmannschaft, nachdem die neue Regelung eingeführt wurde und war somit auch eine der ersten Spielerinnen bei den Herren in ganz Bayern.

Wie darf man sich das dann vorstellen: Sie allein mit 13 Männern in der Kabine?



Sarah Krusbersky: Ich bin hauptsächlich nur für Besprechungen vor dem Spiel und in der Halbzeit mit den Männern in der Kabine. Dadurch, dass ich es nicht anders kenne, ist es für mich was ganz Normales in einer engen Kabine mit so vielen Männern zu sitzen.

Haben Sie denn eine eigene Kabine und Dusche?



Sarah Krusbersky: Das kommt immer darauf an, wo wir spielen. Bei Heimspielen gibt es eine eigene Umkleide, wenn nur ein Spiel stattfindet - also nicht Erste und Zweite spielen. Ansonsten ziehe ich mich in der Schiedsrichterkabine um und dusche dort, sobald der Schiedsrichter nicht mehr da ist. Bei Auswärtsspielen bekomme ich ab und zu auch eine eigene Kabine beziehungsweise die Schiedsrichterkabine. Ansonsten ziehe ich mich bei den Männern einfach in der Dusche um.

Wird da Ihr Freund nicht eifersüchtig?



Sarah Krusbersky: Ganz im Gegenteil, er spielt ja selber mit mir zusammen Fußball. Er freut sich eher darüber, dass es die Möglichkeit gibt, dass wir beide zusammen spielen können.

Wie gehen Ihre Mannschaftskameraden mit dir um? Anders als mit den männlichen Kollegen?



Sarah Krusbersky: Die meisten kannte ich ja schon bevor ich angefangen habe mitzuspielen, da ich sonntags bei Heimspielen immer zugeschaut habe. Ich wurde herzlichst aufgenommen und werde genauso behandelt wie die anderen. Falls mal ein blöder Kommentar von jemanden kommt, dann kontere ich auch gerne mal mit einem Spruch.

Agieren die Gegner vorsichtiger bei Ihnen?



Sarah Krusbersky: Anfangs würde ich die Frage auf jeden Fall mit Ja beantworten. Mittlerweile wissen die meisten Gegner wie ich spiele, da ich körperlich zwar sehr klein bin, aber ich nicht vor meinen Gegnern zurückschrecke und keinen Körpereinsatz oder Grätsche auslasse. Durch die eher aggressivere Spielweise schrecken die Gegner auch nicht mehr so zurück. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, gehen sie aber doch vorsichtiger hin als bei meinen männlichen Kollegen.

Sind Sie schon einmal dumm angemacht worden?



Sarah Krusbersky: Ich würde sagen, man bekommt als Frau hin und wieder einen Spruch ab, zum Beispiel, ob man zusammen mit den Gegnern duschen möchte. Aber deswegen fühle ich mich nicht angegriffen.

Warum spielen Sie nicht in einer Damenmannschaft - es gäbe ja durchaus in der Nähe einige – auch höherklassig?



Sarah Krusbersky: Das ist wahr. Wehringen zum Beispiel, spielt ziemlich hoch und in meinen Jugendzeiten wollte mich Schwaben Augsburg auch abwerben. Schwaben habe ich damals abgelehnt, weil ich mich mit den Jungs in der Jugend sehr gut verstanden habe und ich den Stress neben der Schule nicht haben wollte, ständig nach Augsburg zu fahren. Die Damenmannschaft zieht mich persönlich gar nicht so an, da ich es nicht kenne, nur mit Damen zusammenzuspielen. Ich hatte nach der B-Jugend aufgehört zu spielen und habe nun wieder angefangen, nachdem es hieß, dass Frauen bei den Männern mitspielen können.

Wie sehen Ihre Zukunftspläne im Fußball aus?



Sarah Krusbersky: Ich habe auf jeden Fall vor, bei Straßberg zu bleiben und weiterhin hier zu spielen. Mir geht es da weniger um den sportlichen Erfolg, sondern viel mehr um die Möglichkeit, da spielen zu können, wo ich immer gespielt habe und ich aufgewachsen bin. Bei mir steht hier viel mehr der Spaß im Vordergrund.

Würden Sie das auch anderen Frauen oder Mädchen empfehlen und was muss man dafür mitbringen?



Sarah Krusbersky: Das ist eine ziemlich schwierige Frage. Es kommt immer darauf an, ob man vorher schon mit Männern zusammengespielt hat oder nicht. Man sollte auf jeden Fall nicht vor seinen männlichen Gegnern zurückschrecken und muss auch ab und zu einiges einstecken können, da Männer einfach körperlich überlegen sind. Aber ich würde sagen, die Vereine sind ziemlich offen und wenn man als Frau bei den Männern mitspielen möchte, spricht nichts dagegen es auszuprobieren. So sieht man am besten, ob man mithalten kann oder nicht.

Wo liegt für Sie der Unterschied zwischen Männer- und Frauenfußball und wäre die „Gemischte Mannschaft“ auch ein Modell für höherklassige Ligen oder für die Bundesliga?



Sarah Krusbersky: Ich muss ehrlich zugeben, mit dem Thema Frauenfußball kenne ich mich nicht besonders gut aus, da ich mir selten Spiele ansehe. Prinzipiell würde ich aber schon sagen, dass es im Männerfußball deutlich härter zugeht als bei den Frauen. Ich merke selber, wie schwer ich mich manchmal tue, körperlich mitzuhalten, deswegen ist es für mich aktuell schwer vorstellbar, Frauen in höherklassigen Ligen spielen zu sehen. Aber ich würde nicht ausschließen, dass das in Zukunft sich nicht ändern könnte.

Zur Person: Für viele Gästezuschauer ist es vielleicht noch etwas überraschend, wenn inmitten der Männermannschaft des TSV Straßberg eine kleine junge Dame mit blondem Zopf auch um den Ball kämpft. Sarah Krusbersky spielt schon seit ihrer Kindheit bei ihrem Lieblingsverein und nun auch zusammen mit ihren männlichen Kollegen im Herrenteam. Die 19-jährige Bauingenieurwesen-Studentin kommt aus einer echten Straßberger Fußballerfamilie. Seit der Regeländerung des Bayerischen Fußballverbands (BFV) im Jahr 2022 ist es möglich, dass Damen auch in Herrenmannschaften mitspielen können. Sarah Krusbersky war eine der ersten Frauen in Bayern, die diese Regelung für sich nutzte.