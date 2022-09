Die Gräbinger Wiesn wird zur großen Gaudi

Plus Die Gräbinger Wiesn ist wieder da: Das 60-jährige Jubiläum des Musikvereins Graben prägte den Neustart besonders. Standkonzert mit der Gastkapelle aus Kittsee.

Mit der Bierprobe des Festbiers eröffnete Bürgermeister Andreas Scharf die Gräbinger Wiesn auf dem Rathausplatz. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause fand sie nun bereits zum sechsten Mal statt. Die Gräbinger Wiesn, das Oktoberfest des Lechfelds, lebt von der Beteiligung aller Vereine aus Graben und Lagerlechfeld.