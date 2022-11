Dieser Tag gehört der Bücherei in Graben

Beim nächsten Bücherei-Sonntag in Graben gibt es humorvolles Theater für Kinder. Die Redaktion verlost dafür Karten.

In Büchern schmökern, Kaffee und Kuchen in gemütlicher Atmosphäre genießen, gute Gespräche führen: Unter diesem Motto stehen die Bücherei-Sonntage der Bücherei Graben.

Am nächsten Sonntag, 13. November, laden die Verantwortlichen der Bücherei von 13.30 bis 16.30 Uhr dazu ein, die neuesten Erscheinungen auf dem Buchmarkt auszuleihen und in Ruhe das gesamte Medienangebot der Bücherei zu erkunden. Die Kinder dürfen in der Aula der Grundschule um 14.30 Uhr "Glucks, die Drachenbezwingerin" vom Theater Clowness anschauen. In dem humorvoll-clownesken Stück geht es um die Ursachen und die Überwindung von Angst. Es handelt auch von Mut, Stärke sowie Großzügigkeit, Erfindungsreichtum und Freundschaft. Ein modernes Märchen.

Karten zu gewinnen

Der Eintritt kostet drei Euro. Der Kartenvorverkauf findet in der Bücherei Graben unter der Telefonnummer 08232/964614 statt. Wer Karten für "Glucks, die Drachenbezwingerin" gewinnen will, schickt eine E-Mail an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Die Redaktion verlost in Zusammenarbeit mit der Bücherei dreimal zwei Karten. Das Stichwort lautet "Glucks". Einsendeschluss ist am Donnerstag, 10. November, um 12 Uhr.

