Ein Spezialkonzert zum Jahresausklang in Graben

Kulturpur bietet ein echtes Musik- und Kulturfeuerwerk mit vielen Musikern im Büchereibistro. Für einen war dies ein Herzenswunsch.

Ein echtes Musik- und Kultur-Feuerwerk erlebten die Gäste im Gräbinger Büchereibistro: Die Initiatoren von Kulturpur Lechfeld hatten zum Jahresausklang zu einem Weihnachts-Spezialkonzert eingeladen, das die „Großen“ der Kulturszene von Graben vereinte: Da wechselten sich die Momentensammler mit Bene Hartmann (Schlagzeug), Dieter Botzenhardt (Keyboard), Andreas Scharf (Bass), Heiner Lehmann (Gitarre), Rock'n'Roll-Mann Gerhard Baier (Gitarre), Wolfi Weber (Trompete) und Nina Sirch ab mit der Besetzung des "An’D Sharp"-Quintetts, das Hebbe Heim (Schlagzeug) und Vicky Konrad (Gitarre) und mit Sängerin Sabine Olbing vervollständigten.

Alle haben zugesagt

„Damit habe ich mir selbst einen großen Wunsch erfüllt“, sagte Scharf. „Ich wollte mal alle gleichzeitig auf der Bühne haben, einschließlich der Crew hinter der Theke, und alle haben zugesagt, und keiner ist krank geworden zum Veranstaltungstermin.“ Im Programm – für sich spezial – wechselten nicht weihnachtliche Song-Sequenzen und Rock'n'Roll mit weihnachtlichen. Auch das An’DSharp Quintett mit Sabine Olbing bot nacheinander beide Stimmungspartien auf.

Anna Biedermann liest ergreifende Geschichte

Um die weihnachtliche Kulturfamilie zu vervollkommnen, verzauberte zudem Vorleserin Anna Biedermann das Publikum mit Auszügen aus Anja Marschalls Roman „Weihnachtsfest mit einem Engel“ an das Krankenbett einer alten Dame. Sie, vermeintlich zwischen Leben und Tod, kabbelt sich mit dem in Ungnade gefallenen Engel Georg, den nur sie sieht und büxt schließlich mit dessen Hilfe aus, um ein letztes Mal mit der entfernt lebenden Familie das Weihnachtsfest zu feiern.

Am Ende waren alle glücklich und gerührt über das gelungene Großkonzert in vertrautem Ambiente unter Freunden. „Es war einfach toll, wunderbar, so lebendig und wahrhaftig“, sagte Sabine Olbing und auch Schlagzeuger Bene Hartmann hatte vor Freude feuchte Augen. Die Gäste, in Schlange reihend, ließen es sich nicht nehmen, der „Christmas-Band“ persönlich zu dem Konzerterfolg zu gratulieren.

