Gräbinger Wiesn: Das Oktoberfest des Lechfelds startet

Die Gräbinger Wiesn beginnt am Freitag nach zweijähriger Pause. Was beim Volksfest geboten ist.

Nach zwei Jahren Zwangspause durch Corona findet am kommenden Wochenende wieder die Gräbinger Wiesn statt. Dieses Traditionsfest wird wieder in Eigenregie und mit Unterstützung der örtlichen Vereine auf der Festwiese organisiert.

Freitag: Eröffnung ist am Freitag, 16. September, um 18 Uhr am Rathausplatz Graben mit der traditionellen Bierprobe und anschließendem Festmarsch ins Zelt am Via-Claudia-Weg. Der Vergnügungspark ist schon ab 15 Uhr geöffnet. Der erste Festabend steht unter dem Motto "Nacht in Tracht". Für Musik sorgen die Musikkapelle Graben und ihre Gastkapelle aus Kittsee.

Die Band Tequila rockt das Festzelt am Samstag

Samstag: Der Vergnügungspark und das Festzelt sind am Samstag, 17. September, ab 12 Uhr geöffnet. Ab 12 Uhr bietet die Küche Mittagstisch an, ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Der Seniorennachmittag findet von 14 bis 16 Uhr statt. Für Kinder gibt es Pony- und Kamelreiten, Kinderschminken, eine Hüpfburg, ein Trampolin, Ultraleichtflieger und ein Karussell. Um 18 Uhr gibt es eine Einlage der Böllerschützen Graben zusammen mit den Eggertaler Alphornbläsern auf der Festwiese. Fetzig wird es am Abend im Zelt. Unter dem Motto "Graben rockt" sorgt die Band Tequila ab 19 Uhr für Stimmung.

Tischreservierungen in Verbindung mit Markenvorverkauf sind ab sofort im Rathaus Graben möglich.