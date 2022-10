Graben

vor 36 Min.

In Graben gibt es neue Wohnungen für Senioren

In dieser Wohnanlage in Graben gibt es 19 betreute Wohnungen.

Plus 19 altersgerechte Wohnungen sind jetzt in Graben ihrer Bestimmung übergeben worden. Die Gemeinde und ihre Partner freuen sich über die pünktliche Fertigstellung.

Von Hieronymus Schneider Artikel anhören Shape

Im Aufenthaltsraum, dem Café Via Claudia der Wohnanlage in der Maria-Poyntz-Straße gleich neben der Sporthalle, fand die feierliche Einweihung des betreuten Wohnens in Graben statt. Die Gemeinde hat dieses dreigeschossige Haus mit 19 barrierefreien, teils rollstuhlgerechten Ein- bis Dreizimmerwohnungen gebaut. Zwei Wohnungen sind im Eigentum der Gemeinde verblieben, um Gräbinger Bürgerinnen und Bürgern günstige Mietkonditionen bieten zu können. Die anderen Wohnungen wurden zur Eigennutzung oder Vermietung verkauft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .