Graben

vor 36 Min.

Kulturpur Graben: Duo präsentiert Lieder über das Auf und Ab der Liebe

Das Duo "Gedächtnisglücke" mit Julia Tiecher und Bastian Walcher stehen in Graben auf der Bühne und interpretieren die "Liebe in all ihren Facetten".

Plus Das Duo "Gedächtnisglücke" steht mit einem neuen Programm auf die Bühne. Sängerin Julia Tiecher und Pianist Bastian Walcher geben Einblicke in die verschiedenen Seiten der Liebe.

Von Petra Manz

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Kulturpur Lechfeld stehen die beiden Kulturschaffenden Julia Tiecher und Bastian Walcher am kommenden Sonntag auf der Bühne. Ihr Programm dreht sich, wie der Name schon verrät, um "die Liebe in all ihren Facetten". Vom erste Verliebtsein samt Schmetterlingen im Bauch bis zu den Verletzlichkeit innerhalb einer Beziehung stellen sie das Thema da - mal hemmungslos lustig, mal tief berührend, aber auch schmerzhaft ehrlich.

