Bei Wein-Lese gibt es musikalische, literarische und kulinarische Feinkost

Bei der jüngsten Wein-Lese in Graben ging es unter anderem um die Gefühls- und Gedankenwelt eines 15-Jährigen.

Zur 39. Wein-Lese der Initiative Kulturpur Lechfeld im Bücherei-Bistro Graben servierten die Veranstalter und Akteure ihrem Publikum musikalische, literarische und kulinarische Feinkost.

Das Literatur-Team um Andreas Scharf und Sabine Biedermann hatte mit "Man vergisst nicht, wie man schwimmt" des Autors Christian Huber für den Vorlese-Teil wieder einen sogenannten "Coming-of-age"-Roman ausgewählt. "Es hat immer einen besonderen Reiz, als Erwachsener über die prägendste Zeit des Lebens zu lesen mit all den Erfahrungen im Kopf, die man in dieser unbedarften Zeit noch vor sich haben darf." So kommentiert Scharf die Buchwahl. Doch was wäre das Buch ohne die brillante Vorleserin Anna Biedermann, die das Publikum in die Gedanken- und Gefühlswelt des 15-jährigen Pascal, genannt "Krüger", holte. Eine Geschichte, die während eines einzigen, nämlich dem letzten, Sommertag des 20. Jahrhunderts spielt.

Wein-Lese Graben: Das Geheimnis um einen Jugendlichen

Die sensible Interpretation von Biedermann lüftete das Geheimnis um "Krüger" und sein Notizbuch, ließ das Publikum in die Abgründe eines Familiendramas blicken und das messer-werfende Zirkusmädchen Jacky in sein Leben treten. Zusammen erleben sie diesen letzten sengenden Sommertag, der alles verändert und dessen Ausgang die Vorleserin offen ließ. Bei der prosaisch erklärten Weinverkostung begegneten die Gäste allerhand Aromen und Früchten, angefangen von Erdbeeren oder frischen Kirschen über Mandel, Birne, Melone bis hin zu einem roten "frechen Käppchen", um schließlich in Waldfrüchten auszuklingen.

Nicht nur mit einer reichen Käseplatte kulinarisch verwöhnt, bekamen die Gäste auch Jazz-Musik vom Feinsten als Ohrenschmaus, den das "A n'D Sharp"-Quintett mit Sängerin Sabine Olbing als Gast servierte. Hebbe Heim, Andi Scharf, Vicky Konrad, Heiner Lehmann und Wolfi Weber war die Freude am musikalischen Zusammenspiel und Austausch anzumerken und zeigten sich in Höchstform. Flirrende Trompeten- und Gitarrensoli, kraftvolles Schlagzeugspiel und in den hohen Tonlagen schwingender Gesang gaben dem Thema des Abends noch eine ganz besondere Klangnote. Für das Gesamtkonzept der Veranstaltung gab es stehenden Applaus.