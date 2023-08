So bunt wird der "Kulturpur"-Herbst in Graben

Kulturpur Lechfeld: In Graben wird mit üppigem Veranstaltungsprogramm in den Herbst gestartet. Das ist von September bis Dezember geboten.

Der Herbst wird bunt auf dem Lechfeld. Unter dem Motto "Kulturpur Lechfeld" wurde ein abwechslungsreiches Programm aus Musik und Literatur zusammengestellt. Auch für Familien und Kinder wird es Vorstellungen geben. Alle Veranstaltungen finden im Kulturzentrum Graben, Via-Claudia-Weg 4, statt – mit Ausnahme von "The Funky Side of Christmas" am 24. November. Das Konzert wird im Bürgersaal in der Lechfelder Straße 12 in Graben ausgerichtet.

Den Auftakt macht die achtköpfige Band Soulmine am Samstag, 23. September, um 20 Uhr mit „Finest Choice of Soulful Funk“. Einlass ab 19.30 Uhr. Handverlesene Soul- und Funk-Perlen aus den 70ern bis heute sorgen für gute Stimmung.

Jede Menge Rock´n´Roll für alle Generationen haben die Momentensammler mit Nina Sirch, Bene Hartmann , Dieter Botzenhardt , Gerhard Baier , Wolfi Weber und Andi Scharf am Samstag, 7. Oktober, dabei. Ab 19 Uhr heißt es dann im Kulturzentrum: „Let´s Have A Party“.

An den Büchereisonntagen lädt die Bücherei Graben von 13.30 bis 16.30 Uhr ein, die neuesten Erscheinungen auf dem Buchmarkt zu leihen und in Ruhe das Medienangebot der Bücherei zu erkunden, während den Kindern in der Aula der Grundschule um 14.30 Uhr abwechslungsreiche Kindertheater dargeboten werden. Am ersten Büchereisonntag, 15. Oktober, führt das Theater Kunstdünger "Die Prinzessin kommt um vier" auf.

Seit 15 Jahren verbindet den Kontrabassisten Johannes Ochsenbauer , den Pianisten Tizian Jost und den Schlagzeuger Michael Keul eine gemeinsame Vorstellung von Klang und eine enge Freundschaft. Das Johannes-Ochsenbauer-Trio veranstaltet am Sonntag, 22. Oktober, die "Night of the Jazz-Trio". Ein Abend mit zeitlos elegantem, traditionellen Jazz. Beginn ist um 19 Uhr.

Wer Lust auf einen nostalgischen Abend mit den großen Schlagern der 50er Jahre hat, ist bei „Wenn die Conny mit dem Peter“ am Sonntag, 5. November, richtig (19 Uhr). Das Saitenmacher-Quartett mit Sabine Olbing , Heiner Lehmann , Dieter Botzenhardt und Andi Scharf (Bass) bringt einige der schönsten Lieder dieser Ära auf die Bühne. Dazwischen liest Anna Biedermann Texte, die amüsant den damaligen Zeitgeist aufs Korn nehmen.

In Büchern schmökern, Kaffee und Kuchen in gemütlicher Atmosphäre genießen und gute Gespräche führen, können Gäste auch am zweiten Büchereisonntag am 12. November, von 13.30 bis 16.30 Uhr. Ab 14.30 Uhr führt die Schaubühne Augsburg Komm, wir finden einen Schatz!“ für die Kinder auf.

Ein Programmklassiker findet am Samstag, 18. November, um 20 Uhr statt. Immer sehnsüchtig erwartet von allen Liebhabern guter Bücher, knackiger Live-Musik, interessanter Weine und leckerer Käseplatte ist die "Weinlese Jazz und Buch". Vorgelesen wird von Anna Biedermann , für die musikalische Unterhaltung sorgt das A n´D Sharp Quinett: Wolfi Weber , Heiner Lehmann , Vicky Konrad , Hebbe Heim und Andi Scharf . Besonderer Gast diesmal: Tom Jahn an der Hammond-Orgel.

Vorweihnachtsklassiker im Bürgersaal

Der Vorweihnachtsklassiker im Bürgersaal für alle Tanz- und Soul-Fans: die Hot Wings rund um die Power-Frau Sabine Olbing haben jede Menge Funk und Soul von James Brown bis zu den Blues Brothers im Gepäck - als Kontrastprogramm zur besinnlichen Weihnachtszeit. Die Hot Wings kommen mit "The Funky Side of Christmas" am Freitag, 24. November, in den Bürgersaal . Los geht´s um 20.30 Uhr.

Die Christmas-Band hat im vergangenen Jahr mit einem Mix aus Swing, Blues, Bossa, Rock´n´Roll und Liedermacher-Songs so begeistert, dass die Weinlese-Jazzer und die Momentensammler auch diesmal wieder zum Jahresfinale gemeinsam auf der Bühne stehen wollen. Das "Weihnachts-Spezial" findet am Samstag, 9. Dezember, um 19 Uhr statt. Für alle unter 18 Jahren ist der Eintritt frei.

Karten für alle Veranstaltungen gibt es im Vorverkauf beim Kulturbüro Lechfeld, Rathausplatz 1 in Graben, Telefon 08232/9621-32, sowie per E-Mail an Sabine Biedermann: sabine.biedermann@graben.de. (AZ)