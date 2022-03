Unbekannter transportiert in Graben heimlich Brennholz ab

Ein Unbekannter hat in Graben Brennholz im Wert von 90 Euro gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Brennholz aus einer abgestellten Gitterbox wurde über das Wochenende in Graben entwendet. Die Box stand an einem Feldweg auf der Angerstraße in Graben. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf 90 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0 entgegen. (AZ)

