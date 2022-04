Weinlese in Graben: Erlesene Weine, Literatur und Jazz

Im Kulturzentrum in Graben findet eine neue Wein-Lese statt. Wie der gute Tropfen ausgewählt wird.

In der Nacht auf den 1. Mai erwartet die Gäste im Kulturzentrum in Graben eine neue Wein-Lese der Kultur-Pur-Initiative. "Dieses Mal gibt es keine coronabedingten Beschränkungen, das freut uns sehr", sagt Sabine Biedermann. Sie ist diejenige, die sich um die Weinauswahl kümmert.

Eng arbeitet sie mit dem Weinlieferanten Gernot Albes zusammen. Zwei Monate vor der Veranstaltung telefoniert sie mit ihm. Sie erkundigt sich nach neuen Weinen und lässt sich beschreiben, was gerade bei den Kunden beliebt ist. Der pensionierte Realschullehrer für Mathematik und Physik, Gernot Albes, ist schon vor Jahren vorzeitig aus dem Schuldienst ausgeschieden und widmet sich seitdem seinen Leidenschaften: gute Weine, Kabarett, Kultur und Reisen. Er ist durch sein Konzept "Wein und Kabarett" in der Singoldhalle in Bobingen bekannt.

Weinlieferant Gernot Albes mag Weine aus Piemont

Seine persönlich bevorzugte Weingegend sei Piemont. Dort sei im Laufe der Jahre mit Weingutbesitzern eine enge, ja familiäre Verbindung entstanden, berichtet er. Fahrradfahren und Wandern dort vor Ort, gleichzeitig Verkostung und Einkauf der Weine sei eine wunderbare Kombination. "Mir geht es auch nicht um den Verdienst im Weingeschäft, meine Pension ist ausreichend. Ich engagiere mich sozial für Flüchtlingshilfe in Kolumbien, Kuba, Venezuela, da fließt ein beträchtlicher Teil der Einnahmen monatlich hin", sagt Albes.

Unbekannte bei der Wein-Lese in Graben

Weinschule nach herkömmlichen Vorgaben wie "Weißwein zum Fisch" und "Rotwein zum roten Fleisch" hält der Genussmensch Albes für überholt. Es komme auch vor, dass ein Wein, der zunächst überhaupt nicht munde, mit fortschreitendem Genuss gewinne und zu einer echten Entdeckung werde. Abgesehen von den zu entdeckenden Weinen gibt es noch weitere "Unbekannte" am kommenden Samstagabend: Aus welchem Buch wird Anna Biedermann dieses Mal vorlesen? Und was hat Spezialgast und Orgelbauer Georg Schloetmann mit Jazz zu tun?