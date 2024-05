Die Maiserenade des Liederkranz Großaitingen führt von Australien bis nach Afrika.

„Der Mond ist aufgegangen“ sang der Liederkranz Großaitingen zu Beginn seiner Serenade und wies damit auf den lauen Frühlingsabend hin, der es den Sängern und Sängerinnen unter der Leitung von Lizé von Perbandt ermöglichte, ihre Lieder im Freien darzubieten. Die Vorstandsvorsitzende Jessica Stellbrink begrüßte alle Anwesenden und forderte sie auf, sich mit auf eine musikalische Reise um die Welt zu begeben.

Erste Station war Australien mit dem Lied eines Wandersmannes, „Morgen Matilda“, der seine Freiheit besingt. Anschließend ging die Reise weiter nach Schottland, wo eine junge Seemannsfrau mit „My Bonnie is over the ocean“ verzweifelt auf die Rückkehr ihres Mannes hofft. Mit dem irischen Lied „Zieh in die Welt“ (begleitet von Julia Leppert, Querflöte) und „Mit ‘nem Teelöffel Zucker“ ging die Reise weiter. Das Publikum wippte begeistert mit und spendete besonders großen Applaus bei dem berühmten Lied „Wenn ich einmal reich wär“ aus dem Musical „Anatevka“.

Der Höhepunkt folgte mit „Der Löwe schläft heut Nacht“, das die Zuhörer und Zuhörerinnen in die fremde Welt Afrikas eintauchen ließ. Es wurde begleitet von Peter Heim (Kontrabass), Helmut Schmid (Trommel) und Julia Leppert (Querflöte). Mit großem Applaus wurde der Chor für die abwechslungsreichen Darbietungen belohnt. Jessica Stellbrink bedankte sich bei der Chorleitung Lizé von Perbandt sowie bei Renate Altmann für die Begleitung am Keyboard. Bei Sekt und anregenden Gesprächen klang der Abend gemütlich aus.