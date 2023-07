Großaitinger fordert von der Gemeinde Schmerzensgeld und Schadenersatz

In Großaitingen gibt es nach Bauarbeiten im Fischerweg erhebliche Probleme. Mittlerweile wird die Auseinandersetzung über Rechtsanwälte geführt.

Vor rund einem Jahr wurde im Großaitinger Fischerweg der Fußweg und eine Regenablaufrinne neu gestaltet. Doch über die Art der Ausführung und die Begleitumstände der Baustelle gibt es jetzt Streit. Thomas Nieß, einer der Anwohner, ist sauer und hat eine Rechtsanwältin eingeschaltet.

Scharfkantige Granitsteine können gefährlich werden

Im engen Fischerweg wurde ein befahrbarer Fußweg gebaut, davor eine Regenablaufrinne, die in der Straße verläuft. Doch mit der Gestaltung sind die Anwohnenden unzufrieden. Den Abschluss der Rinne, Richtung befahrbarem Fußweg, bildet eine Reihe aus Granitsteinen. Diese ragen teilweise mehr als zwei Zentimeter über den Straßenbelag hinaus und sind scharfkantig. "Wenn einem Radfahrenden in der engen Straße ein Auto entgegenkommt, muss auf den Gehweg ausgewichen werden. Dabei muss man höllisch aufpassen. Fährt man schräg darauf zu, kann man leicht stürzen", so Thomas Nieß. Es habe schon mehrere Beinahe-Stürze gegeben. Außerdem könne man sich die Reifen beschädigen.

An den scharfkantigen Abschlüssen könne es für Radfahrende gefährlich werden, demonstriert Thomas Nieß. Foto: Elmar Knöchel

Laut Gemeinde sei ein Höhenunterschied in der vorliegenden Form noch innerhalb der Toleranzen. Doch das sei laut Nieß nicht das einzige, was schief gelaufen sei. So habe der Gehweg ein zu großes Gefälle aufgewiesen. Zur Nachbesserung sei an mehreren Stellen die Asphaltdecke wieder geöffnet worden. Da dies nur stellenweise erfolgt sei, gebe es jetzt, obwohl das Ganze ja neu gebaut sei, bereits unschöne Anschlüsse, bei denen die Bitumenabdichtung schon teilweise beschädigt sei.

Doch was ihn wirklich ärgere, sei die Gestaltung der Grundstückszufahrten. Um die erforderliche Höhe zu erreichen, habe in seiner und auch in weiteren Einfahrten der Pflasterbelag angehoben werden müssen. Dazu sei es nötig gewesen, weil das Regenwasser sonst in der Einfahrt gestaut worden wäre, neue Wasserabläufe, teilweise inklusive Kanalanschlüssen, einzubauen. Deswegen habe man auf seinem Grundstück graben müssen. Ein Mitarbeiter der Gemeinde habe ihm im Zuge der Bauarbeiten geraten, wenn schon ein Loch gegraben werden müsste, gleich die alte Leitung des Hauswasseranschlusses zu tauschen.

Damit könne man einer späteren Reparatur vorbeugen. Nieß stimmte zu, dass der Anschluss von der Gemeinde erneuert werden solle. Doch die Arbeiten seien seiner Meinung nach unsachgemäß ausgeführt worden. Die Abdichtung des Anschlusses sei mangelhaft gewesen. Im Winter, nach längeren Regenfällen, habe es einen Wassereinbruch durch die mangelhafte Abdichtung des Anschlusses gegeben. Rund 3000 Euro hätte ihn die Nachbesserung durch eine Fachfirma gekostet. Sowohl Gemeinde als auch die Firma, die den Anschluss ausgeführt habe, würden sich weigern, für den Schaden aufzukommen.

Lesen Sie dazu auch

Die Anwohner in Großaitingen sind sauer

Auf die Baufirma, die vor Ort den Bau erledigt hat, sind die Anwohnenden nicht gut zu sprechen. Die Arbeiter und Bauleiter vor Ort seien sehr unfreundlich gewesen. Zudem seien Zäune und Pflaster durch unachtsames Arbeiten beschädigt worden. Es sei zu Beschädigungen von Telefonkabeln gekommen und es seien sogar, wie eine weitere Anwohnerin berichtet, Bäume herausgerissen und entsorgt worden, ohne vorher mit den Besitzern zu sprechen.

Für Thomas Nieß hatten die Bauarbeiten auch eine schmerzhafte Seite. Nach dem Anheben des letzten Meters seiner Grundstückseinfahrt sind dort als Abschluss ebenfalls Granitsteine verbaut worden. Auch die ragen jetzt rund zwei bis drei Zentimeter über das Niveau des Gehweges hinaus. "Bei Nacht die reinste Stolperfalle", so Nieß. Er selbst sei genau an dieser Stelle umgeknickt und habe sich die Achillessehne verletzt. Im Moment müsse er ständig eine Bandage tragen. Auch seine Schmerzensgeldforderung liege jetzt beim Anwalt. Bürgermeister Erwin Goßner habe im Gespräch versichert, dass er seine Forderungen und Beanstandungen verstehen könne. Mittlerweile hätten sich einige Anwohnende bereits mit Eigenkonstruktionen zur Abmilderung der scharfen Kanten beholfen. Bürgernähe sähe für ihn deutlich anders aus, ärgert sich Thomas Nieß. Von der Gemeinde Großaitingen war auf Nachfrage keine Stellungnahme zu den Problemen im Fischerweg zu bekommen. Mit dem Verweis auf ein laufendes Verfahren erklärte Bürgermeister Erwin Goßner, sich im Moment nicht äußern zu wollen.