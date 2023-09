Damit der Biber den neuen Weg nicht gleich zerstört

Zwischen Hiltenfingen und Goldener Weide entsteht ein Wirtschaftsweg. Warum dort ein besonderer Schutz notwendig ist.

Der bisher ungeteerte Feldweg vom Hiltenfinger Krautgartenweg bis zur Goldenen Weide wird vom Staatlichen Bauamt Augsburg zum Wirtschaftsweg ausgebaut. Mit einer drei Meter breiten Asphaltdecke wird er sowohl für die Landwirtschaft als auch für Radfahrer aufgewertet. Um die Gesamtinvestition von rund drei Millionen Euro nicht durch Biber zu gefährden, griff das Bauamt zu einer in Bayern neuartigen Schutzmaßnahme.

Sie sind mit dem Einbau der Biberschutzmatten zufrieden, von links: Bürgermeister Robert Irmler, Christof Geiger, Denis Bramburger, Michael Arndt und Bibermanager Gerhard Schwab. Foto: Hieronymus Schneider

Im Fischbachmähdergraben, der auf einer Strecke von etwa einem Kilometer entlang des Weges fließt, fühlen sich die Biber besonders wohl. Landwirte brachen mit ihren schweren Fahrzeugen schon öfter ein, weil der Weg unterhöhlt war. Auf der Suche nach einem wirksamen Schutz für den künftigen Weg stieß die Bauleiterin Olga Ulm auf ein patentiertes Verfahren der Firma IWT (Ingenieur Wasser und Tiefbau) aus Frankfurt an der Oder. Dabei werden Biberschutzgitter zwischen zwei Stahlplatten im Sandwich-Verfahren drei Meter tief von einem Bagger in den Boden gerammt. Die Stahlplatten werden wieder herausgezogen und die Schutzgitter bleiben in der Böschung verankert. So können die Biber nur bis zur Gittermatte graben und nicht mehr den Weg unterhöhlen.

Patentiertes Verfahren erzielte anderenorts bereits Erfolge

„Die Schutzgitter sind durch eine ultraharte Beschichtung 130 Jahre lang korrosionsbeständig, dafür gibt es Referenzen“, sagt Michael Arndt, Geschäftsführer der Herstellerfirma Secon Systems aus Berlin. In Brandenburg, Norddeutschland und den Niederlanden wurde dieses patentierte Verfahren schon erfolgreich zum Schutz von Oderdämmen und Deichen eingesetzt, wie Denis Bramburger von der ausführenden Firma erklärte.

Mit dieser Schutzmaßnahme zeigte sich auch Gerhard Schwab, der Bibermanager des Bund Naturschutz für Südbayern einverstanden. Denn den Bibern geschehe kein Leid, sie müssen ihre Höhlen nur hinter den Schutzgittern oder auf der anderen Seite graben. „Diese Methode ist besonders geeignet, wenn wenig Platz zwischen dem Wasserlauf und dem Weg vorhanden ist“, sagt Schwab. Hiltenfingens Bürgermeister Robert Irmler hofft, dass mit diesem vertikalen Biberschutz auch die heimischen Landwirte vor Schäden und die Gemeinde vor Ausgleichsmaßnahmen bewahrt werden.

Wirtschaftsweg soll bis Ende Oktober fertiggestellt sein

Knapp einen Kilometer lang ist die geschützte Strecke entlang des Fischbachmähdergrabens. Eine Woche und einen Tag brauchten die Arbeiter mit dem Einbau der Schutzgitter. 50 bis 100 Meter schafften sie pro Tag. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 300.000 Euro, also etwa 300 Euro pro laufendem Meter. „Diese Investition rechnet sich aber gegenüber nachträglichen Ausbesserungen des asphaltierten Weges“, sagt Christof Geiger, der Abteilungsleiter des Staatlichen Bauamts.

Die Baumaßnahme des Freistaats Bayern wird vom Bund mit dem Programm „Stadt und Land“ gefördert. Laut Bauamtsleiterin Olga Ulm wird der Wirtschaftsweg bis Ende Oktober fertiggestellt. Am weitesten vorangeschritten ist bereits der Abschnitt an der Goldenen Weide direkt neben der Staatsstraße 2015 mit einer Bushaltestellenbucht. Diese wird bereits am 20. September fertig.