Haus der Kinder in Hiltenfingen: Gleicher Essenspreis für alle

Plus Im Haus für Kinder in Hiltenfingen wurden die Gebühren für die Krippe und den Kindergarten angepasst.

Seit dem neuen Kindergartenjahr und der Inbetriebnahme des Hauses für Kinder in Hiltenfingen wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Bisher gab es unterschiedliche Tarife beim Mittagessen für die Kinder in der Krippe und für die über Dreijährigen im Kindergarten. Das ändert sich jetzt.