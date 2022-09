Josch Schmid hat schon elf Kreuze in Hiltenfingen restauriert

Wie der 73-Jährige dazu kam und wo sein jüngstes Werk zu sehen ist.

An der Wand links vom Eingang zur Aussegnungshalle des Hiltenfinger Friedhofs hängt seit etwa sechs Wochen ein neues Holzkreuz mit einer Christusfigur, die frisch restauriert und bemalt wurde. Das ist das jüngste Werk des 73-jährigen Josef Schmid, der in Hiltenfingen nur als "Josch" bekannt ist. "Diese Christusfigur lag jahrelang unbeachtet auf dem Dachboden der Aussegnungshalle. Früher hing sie an einem Kreuz bei der Friedhofskapelle und wurde abgenommen, als das Holzkreuz morsch wurde", erzählt Josch Schmid.

Dieses Kreuz steht auf dem Hiltenfinger Friedhof. Josch Schmid hat es restauriert, es ist sein jüngstes Werk. Foto: Hieronymus Schneider

Die 1,25 Meter hohe Figur aus einem Sinterstahlguss wies schon etliche Risse auf. Da dieser Stahlguss nicht geschweißt werden kann, füllte Schmid die Risse und Löcher mit Glasfaserkunststoff-Gewebe auf, ersetzte abgebrochene Finger und andere Teile und versah die Figur des gekreuzigten Jesus in unzähligen Arbeitsstunden mit neuer Farbe. Auch das drei Meter hohe Holzkreuz baute er selbst. "Jetzt gehe ich oft zum Friedhof und freue mich, dass mir dieses Werk gelungen ist", sagt Josch zufrieden.

Mit diesem Feldkreuz aus Stein beim Hiltenfinger Keller fing alles an: Das war Josch Schmids erstes Feldkreuz, dem er sich widmete. Foto: Hieronymus Schneider

Holzkreuze restaurieren: Die Leidenschaft beginnt vor etwa zehn Jahren

Das Restaurieren von Feldkreuzen wurde für Schmid zur Leidenschaft, angefangen hat es mit einem Feldkreuz aus Stein beim Hiltenfinger Keller vor etwa zehn Jahren. Seine Ehefrau Marianne traf damals dort eine ältere Frau an, die das eingewachsene Kreuz von Wildwuchs befreite. Sie fragte ihren Mann Josch, ob er ihr dabei helfen könnte, und der nahm sich der Sache gründlich an. Er entfernte nicht nur das Unkraut, sondern bürstete auch das Moos mit einer Stahlbürste vom Stein und dem daraufgesetzten Kreuz und malte die Schrift auf der Steintafel nach.

So entdeckte Josef Schmid sein neues Hobby, nachdem er aufgrund eines schweren Unfalls vor mehr als 25 Jahren in Frührente gehen musste. Sein handwerkliches Geschick als gelernter Metallbauer kam ihm dabei sehr entgegen. Schmid suchte die Feldkreuze in der Hiltenfinger Flur und erneuerte eines nach dem anderen. Besonders am Herzen liegt ihm das Steinmal mit Kreuz beim Waldstück "Härtle". Insgesamt hat Schmid schon elf Kreuze restauriert, davon fünf in den Fluren und die anderen im Dorf.

Josch aus Hiltenfingen: "Ein schönes Hobby, das ich gerne mache"

Zwei Kreuze hat er noch entdeckt, die er sich in nächster Zeit vornehmen will. Und danach beginnen ja schon wieder die Pflege und die Nacharbeiten an den zuerst restaurierten Kreuzen. "Es ist ein schönes Hobby, das ich gerne mache", sagt Josch Schmid und bekennt, dass er durch die hingebungsvolle Arbeit an den Kreuzen, Inschriften und Christusfiguren auch eine besondere Nähe zum lebendigen Christus erlebe. Weil er diese Arbeit unentgeltlich "einfach so" für die Gemeinde verrichtet, kam sein Freund Hans Wagner auf die Idee, sein Werk einmal öffentlich zu würdigen.