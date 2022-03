Ex-Chef der Wertachkliniken: Darum brauchen wir kleine Krankenhäuser

Dr. Michael Küchle, der scheidende ärztliche Direktor der Wertachkliniken, über sein zukünftiges Rentnerleben und über die Zukunft der Krankenhäuser in Schwabmünchen und Bobingen.

Herr Küchle, von politischer Seite wird die Zukunft kleinerer Krankenhäuser immer wieder infrage gestellt. Wie wichtig sind zum Beispiel die Wertachkliniken?



Michael Küchle: Sehr wichtig. Gerade durch ihre Nähe zu den Patienten sind kleinere Kliniken den großen Häusern gegenüber klar im Vorteil. Es kann wesentlich individueller auf die Bedürfnisse der Menschen eingegangen werden. Auch die Mitarbeitenden fühlen sich, speziell in den Wertachkliniken in Schwabmünchen und Bobingen, sehr wohl. Durch die kurzen Wege und das gute Miteinander entsteht ein sehr angenehmes Arbeitsklima, das automatisch zu einer hohen Motivation aller Mitarbeiter führt.

Ist die medizinische Kompetenz in den kleinen Kliniken geringer?



Michael Küchle: Keineswegs. Unsere Chef- und Oberärzte kommen ja aus großen Häusern. Mit dem entsprechenden Wissen. Genauso wie ihre Mitarbeitenden. Das medizinische Wissen ist also fundiert und wird auch kompetent an alle weitergegeben. Ich selbst habe, bevor ich als Anästhesist ans Uniklinikum Augsburg kam, in kleineren Häusern gearbeitet. Und ich kann versichern, dass ich dort sehr viel gelernt habe. Dinge, die ich dann am Uniklinikum sehr gut gebrauchen konnte.

Die Wertachkliniken: ein Überblick 1 / 5 Zurück Vorwärts Die kommunalen Krankenhäuser in Bobingen und Schwabmünchen arbeiten seit 2006 zusammen. Sie haben ihre chirurgischen Fachabteilungen aufeinander abgestimmt und Kompetenzen an den jeweiligen Standorten gebündelt. Am 1. Juli 2006 wurden die städtischen Krankenhäuser von Bobingen und Schwabmünchen zu den Wertachkliniken fusioniert.

Treibende Kraft war der Landkreis Augsburg. Mit 85 Prozent trug er die Hauptlast des jährlichen Defizits. Einzelne Kreisräte bezweifelten überhaupt die Zukunftsfähigkeit kleiner Krankenhäuser, wollten ganz alleine auf das Klinikum Augsburg setzen.

Der damalige Landrat Karl Vogele, der ehemalige Bürgermeister Hans Joachim Neumann in Schwabmünchen und sein damaliger Kollege Bernd Müller in Bobingen handelten eine andere Lösung aus: Ein unabhängiges Management für beide Krankenhäuser - unter der Aufsicht der Kommunen. Das Konzept: eine Klinik mit zwei Standorten. Effizienter Einsatz gemeinsamer Einrichtungen und Kräfte. Eine Konzentration auf besondere Kompetenzen der medizinischen Abteilungen und deren Stärkung als besonderes Leistungsmerkmal.

Getragen werden die Wertachkliniken von den beiden Städten (je 7,5 Prozent) und dem Landkreis Augsburg (85 Prozent). Deren Vertreter stellen den Verwaltungsrat.

Die Berufsfachschule für Krankenpflege der Wertachkliniken ist am Krankenhaus in Bobingen angesiedelt. 1970 wurde sie gegründet, Ausbildungen von unterschiedlicher Dauer und Qualifikation. 1982 wurde eine einheitliche dreijährige Ausbildungszeit eingeführt. Im Jahr 2007 erfolgte die Zusammenlegung der Schulen Schwabmünchen und Bobingen. (AZ)

Ein Argument der Befürworter zentraler, großer Krankenhäuser ist, dass dort die Routine bei operativen Eingriffen erheblich größer ist. Stimmt das?



Michael Küchle: Man muss unterscheiden. Die Routine fehlt da, wo es ins Extreme geht. Wenn man diese Ausnahmefälle selten hat, ist es klar, dass dann auch Routine fehlt. Aber wir operieren ja nicht wild darauflos. Es gibt erst einmal ausführliche Untersuchungen. Danach wird dann eingeschätzt, was in jedem einzelnen Fall zu tun ist. Dabei wird natürlich abgewogen, ob eine eventuelle Operation und Therapie im eigenen Haus gemacht werden soll oder ob besser von der Uniklinik übernommen werden sollte. Die Kontakte dorthin sind sehr gut. Wir arbeiten ja ständig zusammen.

Welche Funktion üben die Wertachkliniken im Verbund mit den größeren Häusern, speziell der Uniklinik Augsburg, aus?



Michael Küchle: Die Wertachkliniken können, so sieht das übrigens auch Klinikvorstand Martin Gösele, als "Hauskliniken" betrachtet werden. Das ist vergleichbar mit dem Hausarztmodell. Da sollte ich eigentlich zuerst hingehen. Dort wird dann diagnostiziert und, ganz wichtig, dort findet auch eine individuelle Beratung statt. Dazu gehört natürlich auch Vertrauen. Das ist genauso, wie man erst einmal mit dem Hausarzt spricht, der wesentlich näher an seinen Patienten dran ist, als ein Facharzt, den man zum ersten Mal sieht. Das Gleiche gilt für kleine Krankenhäuser, die einfach wesentlich stärker auf ihre Patienten eingehen können. Gleichzeitig werden die großen Einrichtungen entlastet. Im Gegenzug ist es doch auch für die Patienten angenehmer, in Bobingen oder Schwabmünchen eine kompetente Anlaufstelle zu haben, als stundenlang im Uniklinikum in der Notaufnahme sitzen zu müssen.

Wie sieht es mit der technischen Ausstattung aus, sind da große Krankenhäuser nicht im Vorteil?



Michael Küchle: Keineswegs. Oft ist die Ausstattung in den Wertachkliniken sogar aktueller. Wir achten sehr darauf, unsere Ausrüstung auf dem neuesten Stand zu halten, und können auf aktuelle Entwicklungen oftmals flexibler reagieren.

Die Wertachkliniken mit ihren Häusern in Bobingen und Schwabmünchen wurden in den vergangenen Jahren stark modernisiert und erweitert. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Sie gehen nun nach 30 Jahren am Schwabmünchner und auch am Bobinger Krankenhaus in den Ruhestand. Droht das "Rentnerloch"?



Michael Küchle: Nein. Ich konnte mich bereits darauf vorbereiten. Der Ruhestand kommt ja nicht überraschend. Durch die Pandemie war man in den letzten beiden Jahren schon viel im Homeoffice. Meetings fanden weitgehend digital statt. So konnte ich mich langsam daran gewöhnen. Die administrative Tätigkeit als ärztlicher Leiter wird mir ohnehin kaum fehlen. Es sind die vielen Begegnungen mit den Menschen, die ich vermissen werde. Mit Mitarbeitenden und Patienten. Mein Hobby, das Fotografieren, wird jetzt mehr Zeit einnehmen. Und als aktives Mitglied im Schwabmünchner Kunstverein werde ich mich in Zukunft weiterhin einbringen.

Verschiedene ihrer Kollegen berichten über ihre legendären Märchen, die sie ihren kleinen Patienten erzählt haben, bis diese dann durch die Narkose eingeschlafen sind. Ist ein Märchenbuch in Arbeit?



Michael Küchle: Nein, bisher noch nicht. Vor allem, weil den Geschichten ja immer der Schluss fehlt. Ich habe die Märchen, natürlich immer schöne und ruhige Geschichten, die Kinder sollten schließlich einschlafen, nur solange erzählt, bis das Kind tatsächlich weggeschlummert war. Daher haben diese Märchen alle keinen Schluss. Den müsste ich mir erst ausdenken.

Hat denn keiner ihrer kleinen Patienten nach der OP wissen wollen, wie die Geschichte ausgeht?



Michael Küchle: Nein. Denn an die letzten Minuten, bevor die Narkose anfängt zu wirken, können sich die meisten nicht mehr erinnern. Allerdings hatte ich einmal einen Einsatz in der kinderchirurgischen Klinik mit einem neuen OP-Team. Als das Kind eingeschlafen war, gab ich den Chirurgen zu verstehen, dass die Narkose wirkt und die Operation beginnen könnte. Doch nichts rührte sich. Als ich fragte, was denn los sei, sagten die Operateure, sie wollen erst die Geschichte zu Ende hören.

Aufgrund von Corona verabschiedeten sich die Beschäftigten der Wertachkliniken mit Video-Grüße von ihrem langjährigen Ärztlichen Direktor, Dr. Michael Küchle. Foto: Martin Gösele

Sollte es durch die Corona-Pandemie eine Notlage geben, würden sie dann als Arzt einspringen?



Michael Küchle: Mit dem Beginn der Rente hört man nicht auf, Arzt zu sein. Wenn man mich rufen würde, wäre ich sicher bereit, einzuspringen. Von selber aufdrängen werde ich mich allerdings nicht. Und schließlich geht das auch nur, solange man wissenstechnisch noch auf dem Laufenden ist und man im Alter noch geistig fit bleibt. Ansonsten werde ich jetzt viel fotografieren und mich ausgiebig um meinen Garten kümmern.

