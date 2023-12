"Jugendliche freuen sich, wenn ich einen Salto vom Ein-Meter-Brett mache"

Hubert Ratzinger trägt jetzt den päpstlichen Ehrentitel Monsignore. Im Interview berichtet er über seinen persönlichen Weg zum Glauben und zum seelsorgerlichen Dienst an den Menschen.

Wurde ihr Weg ins Priesteramt vom Elternhaus geprägt?



Hubert Ratzinger: In meiner Familie in Lindau war das tägliche Gebet zentraler Bestandteil und es hat mir gezeigt, dass es da noch etwas gibt, was über Vater und Mutter steht. Das Gottvertrauen meines Vaters, der als Jugendlicher und Soldat mit dem Dritten Reich konfrontiert war, hat mich beeindruckt und das Gebet mit meinen Eltern, dem älteren Bruder und der jüngeren Schwester, ließ in mir die Gewissheit wachsen, von Gott behütet zu sein. Einer meiner Onkel war Pfarrer und jetzt wurde auch mein Neffe Kaplan. Es gab also schon eine familiäre Prägung und auch meine Geschwister bezeugen in ihrer Familie den christlichen Glauben.

Wie kam es dann zur persönlichen Entscheidung?



Ratzinger: Ich wurde Ministrant und Jugendgruppenleiter und stellte dabei fest, dass viele Kinder und Jugendliche ihre Meinung wie ein Fähnchen im Wind änderten, weil sie Anerkennung suchten. Da ging mir auf, welche Freiheit mir der christliche Glaube schenkt. Ich kann meine Meinung vertreten, weil ich nicht auf Anerkennung durch andere angewiesen bin, da ich doch schon bei Gott anerkannt bin. Diese Erfahrung weckte in mir das Bedürfnis, den christlichen Glauben als Kraftquelle für das Leben und Erfüllung menschlicher Sehnsucht weiterzugeben. Auf diesem Hintergrund entschied ich mich, nicht Chemiker, sondern Priester zu werden. Auch die Musik, ich lernte Klarinette in den Musikschulen Lindau und Bregenz, spielte bis zum Abitur in der Jugendkapelle Lindau, sowie das Geräteturnen, Bergsteigen und Skifahren brachten mich unserem Schöpfergott näher. Nach dem Abitur studierte ich im Priesterseminar in Augsburg und ein Jahr in Freiburg und wurde mir meiner Berufung zum Priester sicher.

Wie ging es danach weiter?



Ratzinger: Nach der Priesterweihe war ich von 1984 bis 1986 Kaplan in Lechhausen St. Pankratius und anschließend bis 1993 Jugendseelsorger der Region Augsburg. Bei Kursen für Gruppenleiter, Jugendchöre, Bergsteigerwochen, Zeltlagern und Bibelwanderungen konnten Glaube, Musik und Sport miteinander verbunden werden. 1993 wurde ich leitender Pfarrer in Augsburg - St. Max, Dekan, Schulbeauftragter, später auch Regionaldekan. 1998 wurde mit den Pfarreien St. Max und St. Simpert die erste Pfarreiengemeinschaft in Augsburg gegründet. In der Stadt gibt es eine hohe Fluktuation der Bewohner und ich versuchte die Anonymität durch Bildung von Gesprächskreisen innerhalb der Gemeinde zu überwinden.

Warum wechselten Sie nach Großaitingen?



Ratzinger: Das wurde wegen einer Umstrukturierung vom Bischof bestimmt. Ich wechselte mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Aber ich wurde in der Pfarreiengemeinschaft Großaitingen sehr herzlich aufgenommen und fühle mich hier sehr wohl. Auf dem Land kennt jeder den Pfarrer, das war in der Stadt nicht so und ich schätze die Unterstützung vieler ehrenamtlicher Helfer. So wurde ich auch Präses des katholischen Landvolks und geistlicher Beirat in der DJK, dem kirchlichen Verband für Leistungs- und Breitensport sowie Gast beim Bayerischen Landessportverband. Weiterhin kann ich in meine pastorale Arbeit gut meine Hobbys Musik und Sport einbringen. Jugendliche freuen sich jedes Jahr auf unser gemeinsames Ski-Wochenende und wenn ich noch einen Salto vom Ein-Meter-Brett im Freibad mache.

Sie haben Pilgerwanderungen auf dem Jakobsweg nach Santiago organisiert und die Jakobuspilgergemeinschaft Augsburg gegründet, wie kam es dazu?



Ratzinger: Der Auslöser war die Jakober Kirchweih. Als Pfarrer in der Jakober Vorstadt versuchte ich, mit meinem evangelischen Mitbruder von St. Jakob die Wurzeln der Jakober Kirchweih stärker zu betonen. Daraus entstand die erste ökumenische Jakobuswallfahrt nach Hinterschellenbach und zusammen mit der Regierung von Schwaben die Markierung des Jakobusweges von Oettingen über Augsburg nach Lindau. In der Schweiz waren bereits Pilgerwege vorhanden. Ab 1999 startete dann jedes Jahr eine Pilgergruppe aus Augsburg den Weg nach Santiago de Compostela, aufgeteilt in acht Jahresetappen. Zehn von elf Gruppen sind dort angekommen, nur eine hat sich vorher aufgelöst. Zweimal habe ich selbst eine solche Gruppe geleitet, zuletzt mit einer Großaitinger Gruppe von 2012 bis 2019. Für die anderen Gruppen suchte ich geistliche Leiter. Aber auch in Deutschland habe ich einige Etappen Pilgergruppen auf dem Jakobusweg geleitet. Im nächsten Jahr pilgere ich mit einer Gruppe von Nürnberg nach Augsburg.

Wie sehen Sie ihren Auftrag für die Gemeinde?



Ratzinger: Meine Aufgabe ist es, mit Menschen durchs Leben zu gehen und Freud und Leid vor Gott zu tragen und mitzuwirken, dass Jung und Alt in der Freundschaft mit Jesus Christus Halt und Sinn für ihr Leben erfahren.

Was war Ihre Weihnachtsbotschaft?



Ratzinger: Im Blick auf ein neugeborenes Kind verändert sich der Gesichtsausdruck und der Tonfall auch hartgesottener Menschen. Dass Gott in der Geburt eines Kindes zu uns kommt, sehe ich als Zeichen dafür, dass Gott uns helfen will, im Blick auf ihn allen Hass und Streit zu überwinden und in Frieden zusammenzuleben. Krippe und Kreuz gehören zusammen. In der Welt wird jeder, der sich in Liebe für seine Mitmenschen öffnet, verletzt, weil nicht alle friedliche Absichten eines kleinen Kindes haben. Deshalb ist viel Kraft zur Vergebung nötig, die uns der Gekreuzigte schenken will.

Zur Person: Hubert Ratzinger leitet seit 2010 die Pfarreiengemeinschaft Großaitingen. Am 13. Dezember wurde der Pfarrer vom Augsburger Bischof Bertram Meier mit dem päpstlichen Ehrentitel Monsignore (Kaplan seiner Heiligkeit) ausgezeichnet.