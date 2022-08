Kleinaitingen

06:51 Uhr

Was Aldi für das Logistikzentrum in Kleinaitingen plant

Das Aldi-Logistikzentrum will die Laderampe an der Nordostseite umbauen und die Stellplätze für die Mitarbeiter erweitern.

Aldi will in seinem Logistikzentrum in Kleinaitingen die Containerrampe umbauen. Warum das Einzelhandelsunternehmen neue Parkflächen braucht.

Von Hieronymus Schneider