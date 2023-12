Überlegener Heimsieg der Kleinaitinger Volleyballerinnen

Beim klaren Heimerfolg gegen den MTV Rosenheim ließen die heimstarken Damen des FC Kleinaitngen keine Zweifel aufkommen, wer die Chefinnen in der eigenen Halle sind. Am Ende stand ein deutlicher Dreisatz-Sieg.

Einen gelungenen Auftritt erlebten die rund 100 Zuschauer beim Match der Drittliga-Volleyballerinnen des FC Kleinaitingen gegen Rosenheim. Mit 25:13, 25:22, und 25:17 gelang den Damen von Peter Maiershofer ein überzeugender Sieg. Bereits von Beginn an im ersten Satz gingen die Gastgeberinnen konzentriert und zielstrebig zu Werke. Sie konnten sofort in Führung gehen und gaben diese bis zum Ende des ersten Satzes auch nicht ab. Dabei zeigten sich die Kleinaitingerinnen in allen Mannschaftsteilen stark verbessert. Vor allem der hervorragend stehende Block ließ die Angriffe der, bis dahin in der Tabelle noch vor den Damen in Rot stehenden Rosenheimerinnen, immer wieder ins Leere laufen. Auch die Aufschläge kamen meist präzise und führten mehrfach zu direkten Punktgewinnen. So ging der Satz klar an das Team um Kapitänin Elke Reiner.

Im zweiten Satz war es eng

Kampflos wollten sich die Spielerinnen von Trainer Bastian Henning dann allerdings doch nicht geschlagen geben. Sie wurden im zweiten Satz stärker und nahmen den Kampf an. Gleichzeitig hatte das Heimteam mit Konzentrationsschwierigkeiten zu kämpfen und ging nicht mehr ganz so zielstrebig zu Werke. Der MTV Rosenheim konnte eine Führung herausspielen. Die hielt bis über die Mitte des zweiten Durchgangs hinaus.

Mit konzentrierten Angriffen, wie hier durch Anne-Catherine Salesch, die vom Trainer zur wertvollsten Spielerinn des Matches gewählt wurde, kam Kleinaitingen immer wieder zu Punkten. Foto: Elmar Knöchel

Dann hatten die Kleinaitingerinnen ihr kleines Loch allerdings überwunden. Sie kämpften sich wieder heran und übernahmen zum Satzende hin wieder die Führung. Der zweite Satz war zwar knapp, ging aber dann mit 25:22 verdient an die Hausherrinnen.

Machtdemonstration der Kleinaitingerinnen im dritten Satz

Nachdem sie lange in Führung gelegen hatten und der Satz dann doch verloren gegangen war, war die Luft bei den Gegnerinnen aus Oberbayern erst einmal raus. Gleichzeitig agierte die Maiershofer-Truppe zu Beginn des dritten Satzes auf hohem spielerischen Niveau. So passierte es, dass der dritte Satz fast schon zu einer Machtdemonstration geriet. Der Punktabstand wurde größer und größer. Die Kleinaitinger Aufschläge kamen wie an der Schnur gezogen, die starken Angreiferinnen Antonia Meyer, Anne-Catherine Salesch, Nicole Mayr und Luisa Nowotny stellten die Rosenheimerinnen vor erhebliche Probleme. Den Rest erledigte der im dritten Satz wieder hervorragend stehende Block in wechselnder Besetzung. Die Blockabsicherung funktionierte ebenfalls gut. So kamen, trotz eindeutiger Kleinaitinger Überlegenheit, immer wieder spektakuläre Ballwechsel zustande. Erst kurz vor Ende des Satzes, als die Kleinaitingerinnen, weit in Führung liegend, mental etwas zurückschalteten, witterten die Gäste aus Oberbayern noch einmal eine Chance. Sie bissen sich noch einmal in die Partie und das Team von Peter Maiershofer hatte etwas Mühe, den sicheren Sieg vor Augen, noch einmal einen Gang höher zu schalten.

Wie immer eine große Stütze des Teams: Elke Reiner. Foto: Elmar Knöchel

Doch Trainer und Spielerinn behielten die Ruhe. Schließlich ging auch der dritte Satz mit einem, für Rosenheim sehr schmeichelhaften, 25:17 an Kleinaitingen. Mit diesem Sieg zog der FC Kleinaitingen an den bis dahin in der Tabelle vor ihnen liegenden Rosenheimerinnen vorbei und belegt jetzt einen sehr guten sechsten Platz. In dieser Form und angesichts der offensichtlichen Heimstärke sollten die Damen aus Kleinaitingen mit dem Abstieg aus der dritten Liga absolut nichts zu tun haben. Durch diesen Sieg im Rücken können die Damen jetzt mit breiter Brust zum Derby nach Hochzoll fahren. Das erste Spiel gegen die DJK ging in eigener Halle verloren. Doch es war der erste Drittliga-Auftritt der FCK-Damen und sie hatten damals stark mit der eigenen Nervosität zu kämpfen. Die haben sie mittlerweile abgelegt. In Hochzoll ist eine gelungene Revanche also durchaus möglich.

Lesen Sie dazu auch

Aufstellung-FC Kleinaitingen Elke Reiner, Nicole Mayr, Sandra Gärtner, Emilia Meyer, Antonia Meyer, Franziska Kexel, Anne-Catherine Salesch, Dominique Sandru, Stefanie Kraus, Luisa Nowotny, Kristin Schaffner, Eva Kehrstephan, Stefanie Gilg, Sabrina Buddrus Schiedsrichter Armin Dörrfuß und Anton Gleich