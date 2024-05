Ballatz bleibt Klosterlechfelder Fußballchef

Neben Neuwahlen geht es bei den Fußballern auch um eine neue Spielgemeinschaft mit Untermeitingen.

Bei der 66. Jahreshauptversammlung der Abteilung Fußball des TSV Klosterlechfelds standen Neuwahlen auf dem Programm. Große Veränderungen gab es nicht. Matthias Ballatz wird die TSV-Fußballer eine weitere Amtsperiode führen.

Der spielende Abteilungsleiter geht also in seine dritte Amtszeit. Unterstützt wird er nach wie vor von Stellvertreter Markus Reiner. Als Kassierer fungieren Franz Selbmann und Andreas Lechner. Schriftführer sind Sebastian Richly und Xaver Schwarzenbach. Erster Spielleiter ist auch weiterhin Tobias Müller, der von Thomas Ostermair unterstützt wird. Als Beisitzer sind dabei Benedikt Korner und Sebastian Hirschmiller.

Neuer Jugendleiter im Team

Neu in der Abteilungsleitung ist Giuseppe La Spina junior, der als Jugendleiter Augen auf die Entwicklung im Nachwuchsbereich haben soll. Ausgeschieden sind die Beisitzer Uwe Lindenau und Phil Lachnit, denen für ihr Engagement gedankt wurde. Neben den Neuwahlen stand auch die Bildung einer Spielgemeinschaft mit dem SV Untermeitingen auf der Tagesordnung. Ballatz berichtete, dass der Nachbar auf ihn zugekommen war. In den vergangenen Monaten wurde sich bereits mehrfach ausgetauscht, wie eine Spielgemeinschaft aussehen könnte. Auch wenn noch etliche Details geklärt werden müssen, so zeigte sich der Abteilungsleiter zuversichtlich, dass das der richtige Schritt für die Zukunft sei. Von den anwesenden rund 40 Mitgliedern stimmten 85 Prozent mit Ja und erteilten so der Abteilungsleitung den Auftrag, die Gespräche über eine Kooperation in Form einer Spielgemeinschaft weiterzutreiben.

Fleißige Spieler werden geehrt

Des Weiteren standen Ehrungen auf dem Programm. Für 100 Spiele wurden Santi La Spina, Hendrik Magnussen, Benjamin Pipppig und Michael Nahr geehrt. 250 Spiele haben Philipp Stengelin und Sebastian Korner bestritten und Manfred Holzer 300. Alexander King wurde für 350 Einsätze geehrt, ebenso wie Matthias Krause. Zum Abschluss gab es zwei besondere Ehrungen. Matthias Ballatz und Sebastian Richly bekamen jeweils für 500 Spiele eine Urkunde verliehen.