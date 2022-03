Klosterlechfeld

vor 40 Min.

Die Klosterlechfelder Teststation im Kloster ist schwabenweit einzigartig

Plus Nicht nur Kirchenbesucher nehmen das Angebot im Kloster gerne an. Mit dem Angebot wird ein besonderer Zweck verfolgt.

Von Hieronymus Schneider

Schon seit Ende Dezember gibt es eine kirchliche Corona-Teststation für Antigen-Schnelltest in den Räumen des ehemaligen Klosters in Klosterlechfeld. Die Initiative dazu ergriff die Seelsorgerin Michaela Grimminger, nachdem die Testmöglichkeiten im November und Dezember 2021 merklich zurückgegangen waren, aber die Anfragen nach Tests in der Umgebung stetig wuchsen.

