Klosterlechfeld

vor 2 Min.

Was aus der alten Dorfwirtschaft Grüner Baum in Klosterlechfeld wird

Plus Der Grüne Baum soll als Gebäude stehen bleiben. Der Klosterlechfelder Gemeinderat würde sich auch eine Dorfwirtschaft wünschen, aber nicht um jeden Preis. Die Entscheidung über das Vorkaufsrecht ist bald fällig.

Von Hieronymus Schneider

In der ersten Sitzung nach der Sommerpause stand die Zukunft der seit Jahren geschlossenen Gaststätte Grüner Baum erneut auf der Tagesordnung. Die Gemeinde hat wegen des ortsbildprägenden und historischen Charakters der Traditionsgaststätte im Jahr 2020 eine Sanierungssatzung erlassen und sich ein Vorkaufsrecht gesichert. Die Ziele der Sanierung wurden im April dieses Jahres noch einmal konkretisiert. Darin ist neben der Erhaltung des Gebäudes auch der Betrieb einer Gaststätte möglichst mit einem Versammlungsraum festgeschrieben. Nachdem nun ein Käufer für dieses Objekt aufgetreten ist, hat die Gemeinde in der Sitzung am 23. Juni die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Veränderungssperre beschlossen. In dieser Sitzung sprach sich der Gemeinderat gegen die Ausübung des Vorkaufsrechtes aus. Weil die Frist dafür am 14. Oktober ausläuft, muss eine endgültige Entscheidung getroffen werden.

