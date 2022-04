Klosterlechfeld

11:30 Uhr

Wie Gläubige in Klosterlechfeld Ostern feiern können

Plus In der Pfarreiengemeinschaft Lechfeld stehen an Ostern nicht nur Gottesdienste zur Verfügung. Die Verantwortlichen haben zahlreiche weitere Angebote geschaffen.

Von Hieronymus Schneider

Die Karwoche und die Osterfeiertage sind für die katholische Pfarreiengemeinschaft Lechfeld ein wichtiges Ereignis zur Stärkung des Glaubens. Doch nicht nur die Gottesdienste in allen Kirchengemeinden sollen Gläubige zusammenbringen. Pfarrer Thomas Demel hat sich mit seinen ehrenamtlichen Mitarbeitern des Pastoralrats wieder einige Aktionen ausgedacht. "Wir haben zahlreiche Angebote für Jung und Alt geschaffen, um diese Tage miteinander zu feiern", sagt Demel.

