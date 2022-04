Beim Mammut-Festival in Königsbrunn kommen Metal-Fans auf ihre Kosten

Zweimal wurde das Mammut-Festival in Königsbrunn schon verschoben. Jetzt wird gefeiert. Ein Tag des zweitägigen Metal-Events ist bereits ausverkauft.

Zur Festival-Location wird das Jugendzentrum Matrix am Freitag und Samstag, 1. und 2. April – an den zwei Tagen wird Metal-Musik pur geboten. Beim Mammut-Festival spielen 16 Bands auf der großen Bühne im Matrix. Die Mischung aus erfahrenen und jungen Bands aus der Region sowie Newcomern bringt auch verschiedene Metal-Stilrichtungen auf die Bühne. Erwartet werden rund 600 Besucher.

Mit der 2G-plus-Einlassregel, einem Hygienekonzept und Maskenpflicht im Eingangsbereich zieht das Team rund um das Musikfestival die Maschen eng für eine sichere Begegnung. Wenn die 2G-plus-Einlassregeln erfüllt sind, kann im Innenbereich der Matrix das Festival ohne Maske genossen werden.

Während Corona-Zwangspause fand sich das Festival-Team in Königsbrunn

Während der zweijährigen Pandemie-bedingten Veranstaltungspause hat Eventmanager Thomas Walk eine stattliche 60-köpfige ehrenamtliche Crew auf die Beine gestellt. Mit verschiedenen Events wie "Metal & Bier – Das Quiz" hat Matrix-Mitarbeiter Walk kreative Mitgestalter für verschiedenste Bereiche gewinnen können, und so eine Vielzahl an Fans um die Metal-Szene und die Mammut-Crew scharen können. Die Crew-Mitglieder haben das Konzept für das Festival entwickelt und arbeiten seit zwei Jahren in verschiedenen Arbeitsgruppen rund um Einlass, Technik, Künstlerbetreuung, Essen und Getränke, Logistik, Foto und Video für das Event.

Nach zwei Corona-bedingten Verschiebungen ist es nun endlich soweit und das Team und viele Fans freuen sich auf zwei Tage Festival, Livemusik und gute Stimmung. Wer dabei sein will, muss sich jedoch sputen. Für Freitag gibt es noch Restkarten an der Abendkasse für 16 Euro. Der Samstag ist bereits ausverkauft.

Zeitplan und Bands beim Mammut-Festival 2022

Freitag, 1. April:

17.00 Uhr: Einlass Besucher

18.00 - 18.40 Uhr: Die In Agony (40min)

19.00 - 19.40 Uhr: Enraged Monkeys (40min)

20.00 - 20.40 Uhr: Running With Scissors (40min)

21.00 - 21.40 Uhr: Our Silent Voice (40min)

22.00 - 22.50 Uhr: Ad Nemori (50min)

23.10 - 0.00 Uhr: Red to Grey (50min)

Samstag, 2. April: