Das Mehrgenerationenhaus Königsbrunn zeigt seine Vielfalt

Bunt gefeiert wurde am Wochenende am Mehrgenerationenhaus in Königsbrunn. Neben schwungvoller Musik gab es auch neue Hobbys und kreative Adern zu entdecken.

Für einen Tag der offenen Tür mit vielfältigen Mitmach- und Informationsangeboten stand am Samstag das Mehrgenerationenhaus offen. Alle waren in den Räumen oder im Außenbereich vertreten, die dem Haus sein buntes Gesicht verleihen. Da fand man zahlreiche Infostände: Katholische Jugendfürsorge, Vhs, Kreuzbund-Gruppe "Die Aussteiger", Freiwilligen-Agentur "ich bin dabei". Auch die aktiven Senioren, die sich jeden Montag zu einem offenen Austausch treffen und allerhand Aktivitäten zur Freizeitgestaltung auf die Beine stellen und am Laufen halten.

Vom interkulturellen Frauentreff gab es einen Bücherflohmarkt. Miriam Hördegen stellte ihren fitdankbaby-Kurs vor und hielt sich mit Tragegurt und Babypuppe bereit, um zu zeigen, wie gut sich Baby und Mama, individuell gecoacht, in gemeinsamen Übungen gleichzeitig fit halten können. "Endlich mal wieder Malen mit Wasserfarben!" Unter der Aufsicht von Elke, Ilse, Regina und Sylvia von der Malgruppe Colorita gestalteten nicht nur die Kleinen ihre eigenen Kunstwerke, auch der Vater des achtjährigen Noah entdeckte seine Malbegabung wieder.

Die Malgruppe Colorita trifft sich einmal im Monat freitags im MGH. Beim Fest durften Kinder und Eltern mit Wasserfarben malen. Foto: Petra Manz

MGH-Leiterin freut sich, dass Vielfalt des Lebens in Königsbrunn abgebildet wird

Interessant auch das Ich-hör-dir-zu-Angebot, das von Petra Fischer seit dem Sommer, zunächst draußen in den Grünanlagen, initiiert wurde, nun aber auch in den Räumen des MGH angeboten werden soll. "Jemandem wertfrei und achtsam zuhören ist etwas ganz Wichtiges in unserer heutigen Zeit", sagt Petra Fischer.

Haus-Leiterin Ramona Markmiller freute sich darüber, dass das Fest das bunte Leben und die Vielfältigkeit in Königsbrunn, ganz entsprechend dem Motto der Mehrgenerationenhäuser "Miteinander – Füreinander", widerspiegelt. Schade, dass wegen angesagten Regens die Hüpfburg und der Spieleanhänger in den Außenanlagen nicht bereitgestellt wurden, aber Spaß hatten die kleinen (und großen) Festbesucher trotzdem: Petra Zeininger-Benning verzauberte beim Schminken die Mädchen und Jungs in abenteuerliche Gestalten, aber auch Andrea Collisi am Stand von Café Mosaik und Interkultureller Frauentreff, wo Kaffee und Kuchen und internationale Häppchen angeboten wurden, hatte sich ein wunderschön verziertes pinkes Auge geholt.

Mehrgenerationenhaus Königsbrunn Fest Tag der Offenen Tür Das Team des Café Mosaik versorgte die Besucher des MGH mit Kaffee, Kuchen und internationalen Snacks. Foto: Petra Manz

Sitztanz ist nicht nur etwas für Senioren

"Die Leute haben oft Vorbehalte, weil sie denken, dass sich 'Tanzen im Sitzen' an Alte und Demenzkranke richtet. Das ist aber gar nicht so", kommentierte Peter Berger sein Schnupperkursangebot "Tanzen im Sitzen". "Das war ganz schön schwierig, die Koordination von Händen- und Füßen bei der Musik", bestätigte Mariuz, einer der Workshop-Teilnehmer. Er lebt seit elf Jahren in Königsbrunn, hatte seine Freude am Fest und überhaupt am integrativen Angebot, das das Café Mosaik bietet: "Das ist eine sehr gute Sache von der Stadt". Ihm stimmt Faeza aus Afghanistan zu.

Nach den Klängen von Jaria's Duo holten brasilianische Rhythmen von der Gruppe Pica-Pau dann am Nachmittag nochmals einen Schwung Besucher herein. Und die eine oder der andere konnte die Beine nicht ruhig halten und gab sich kreativen Tanzinterpretationen hin.