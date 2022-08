Die AWO in Königsbrunn hat eine neue Führung

Mit Ingeborg Zeiträg und Petra Kramer hat der AWO-Ortsverein Königsbrunn ein neues Duo an der Spitze. Die beiden Frauen wollen das Erfolgsrezept voranbringen.

Der AWO Ortsverein Königsbrunn hat einen neuen Vereinsvorstand. Ingeborg Zeiträg und Petra Kramer führen als Doppelspitze den Ortsverein. Neu gewählt in den Vorstand wurde auch die Kassiererin Karolina Lindner.

Nach einigen Gesprächen mit der Führungsspitze des AWO Bezirksverbandes Schwaben hat der langjährige Vorsitzende Otto Müller Anfang des Jahres 2022 erklärt, dass er sein Amt abgeben wird. Wichtig war ihm aber, dass die erfolgreiche Arbeit des Ortsvereines auch in Zukunft fortgeführt werden kann. Da auch die bisherige Stellvertretende Vorsitzende Petra Fischer erklärte, für die Wahl nicht zur Verfügung zu stehen und ebenfalls aus dem Vorstand ausschied, begann die intensive Suche nach geeigneten Personen, die bereit waren, die verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen. Zum großen Glück war die Suche erfolgreich.

Ingeborg Zeiträg arbeitet seit Jahren für den AWO-Ortsverein Königsbrunn

Ingeborg Zeiträg wurde von Otto Müller vorgeschlagen. Mit ihrer Wahl ist auf jeden Fall sichergestellt, dass die Arbeit des Ortsvereines erfolgreich fortgesetzt wird. Sie kennt bestens alle Abläufe und Aufgaben, die ein Vorsitzender zu leisten hat. Zeiträg war fast zwölf Jahre im Büro des Ortsvereines angestellt. In dieser Zeit war sie unter anderem für die umfangreiche Organisation des in der AWO angebotenen Kursprogrammes zuständig. Außerdem hat sie zusätzlich zu ihren arbeitsvertraglichen Pflichten ehrenamtliche Aufgaben übernommen. Mit überwältigender Mehrheit wurde sie zur Nachfolgerin Otto Müllers gewählt. Ingeborg Zeiträg hatte Petra Kramer als Stellvertreterin vorgeschlagen, die ebenfalls mit überwältigender Mehrheit gewählt wurde.

Mit der neuen Doppelspitze tritt ein eingespieltes Team an. Beide Damen kennen sich aus langjähriger gemeinsamer Vorstandsarbeit beim Königsbrunner Kulturverein KLIK. Die neue Doppelspitze zusammen mit dem gesamten Vorstand wird das bisherige Erfolgsrezept der Begegnungsstätte weiter pflegen und voranbringen und mit neuen Ideen beleben.

AWO will Ort der Begegnung in Königsbrunn bleiben

Der AWO-Ortsverein hat sich in den vergangenen Jahrzehnten als Ort der Begegnung etabliert. Seniorinnen und Senioren, Sport- und Yogabegeisterte, Handarbeiter und Handarbeiterinnen, Sangesfreudige, Vereine und Wissbegierige und viele mehr treffen sich dort. "Begegnung und Sozialkontakte sind in unserem Leben noch wichtiger und wertvoller geworden. Vor allem seit Corona gezeigt hat, wie sich das Fehlen solcher auf die menschliche Psyche auswirkt", sagt Ingeborg Zeiträg. Ein weiterer Bereich des sozialen Engagements in Königsbrunn bleibe bestehen: „Wir helfen da, wo es nötig ist.“ Dazu gehören beispielsweise Spenden an die Königsbrunner Tafel.

Eine organisatorische Änderung bringt der Wechsel mit sich. Durch das Fehlen eines hauptamtlichen Mitarbeiters entfallen die festen Bürozeiten. Es ist jedoch unter 08231/86650 ein Anrufbeantworter geschaltet und ein Rückruf erfolgt sehr zeitnah. Persönliche Termine im Büro können gerne vereinbart werden. E-Mails werden schnell beantwortet. Das Vorstandsteam will für die Interessierten immer ansprechbar sein. (AZ)